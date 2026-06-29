A hőség miatt akadozik az Oscsadbank működése

Műszaki meghibásodás miatt jelentős fennakadások tapasztalhatók az ukrán állami Oschadbank szolgáltatásaiban. A pénzintézet tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és az ingadozó áramellátás miatt vált szükségessé sürgős technikai beavatkozás, amely átmenetileg több rendszer működését is érinti.

Az ügyfelek beszámolói alapján jelenleg nem működik megfelelően a mobilalkalmazás, emellett sokan nem tudnak készpénzt felvenni vagy bankkártyával fizetni. A bank ügyfélszolgálati forródrótja és chatbotja szintén elérhetetlenné vált.

Az Oschadbank megerősítette a technikai problémák tényét, és közölte, hogy szakembereik folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán.

A pénzintézet célja, hogy valamennyi szolgáltatás stabil működését még a nap folyamán helyreállítsa, ám addig is fennakadásokra számíthatnak az ügyfeleik.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

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