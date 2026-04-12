Összeomolhat a légi közlekedés a magas energiaárak miatt

Európa légi közlekedése egyszerre több oldalról is súlyos ütést kapott: a Közel-Keleten kialakult válság nyomán dráguló és akadozó üzemanyag-ellátás, a munkaerőhiány, a sztrájkok és a légtérhasználati zavarok együtt olyan láncreakciót indítottak el, amely már a kontinens legfontosabb repterein is súlyos zavarokat okoznak. A rendszer azért különösen sérülékeny, mert a nagy európai csomópontok normál időszakokban is közel teljes kapacitáson működnek, így már kisebb fennakadások is gyorsan kontinensnyi káosszá nőnek.

Rövid távon az üzemanyaghiány tűnik a jelenlegi energiaválság legsúlyosabb problémájának, ez pedig a légiközlekedésben Olaszországot sújtja a leginkább. Bologna, Milánó, Velence, Treviso, Brindisi, Pescara és Reggio Calabria repterein rendkívüli kerozingazdálkodást vezettek be, mivel közel állnak ahhoz, hogy az üzemanyaguk elfogyjon. Az alacsonyabb prioritású, rövid távú járatoknál akár 2000 literben is maximalizálhatják a tankolást, ami egy Boeing 737-es vagy Airbus A320-as számára kevesebb mint egyórányi repülést jelent. Ez technikai leszállásokat, kényszerű átszervezéseket és pluszköltségeket okoz, miközben az északi olasz depók tartalékai is gyorsan apadnak.

A fennakadások azonban messze nem csak Olaszországot érintik. Az első áprilisi napokban Angliában, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Spanyolországban és Hollandiában is ezres nagyságrendben halmozódtak a késések. A leginkább érintett csomópontok között voltak Amszterdam Schiphol, Barcelona, Madrid, London Heathrow, Manchester, Párizs-Charles de Gaulle és Frankfurt repterei.

Az ágazat friss gondjain felül külön problémát jelentett egy hirtelen megjelent erős viharzóna, amely Nyugat- és Észak-Európában hóval, heves széllel és esővel sújtotta a légiforgalmat, újabb törléseket és csúszásokat okozva.

Az amszterdami repülőtér fennakadásai miatt utasok százai rekedtek Hollandiában. De hasonló gondok a közel-keleti konfliktus miatt is felmerültek. A gondok Németország és Olaszország Közel-Kelet felé tartó összeköttetéseit érintették a leginkább, főként Szaúd-Arábia irányába.

A jelenlegi válság azt vetíti előre, hogy az olcsó repülés korszaka legalább átmenetileg véget érhet. A szakértők ezt azzal indokolják, hogy a február végén kirobbant iráni háború óta a repülőgép-üzemanyagok ára csaknem megduplázódott, emiatt a légitársaságok áremelése elkerülhetetlen.

A gyengébben kihasznált járatok fenntartása sok esetben már nem éri meg, ezért egyre több cég ritkíthatja a járatait, pótdíjakat vezethet be, vagy egyszerűen kivezeti a kevésbé nyereséges útvonalakat. A fapados modell nem tűnik el végleg, de átalakulhat: az extrákra épülő üzleti logika még erősebb lehet, miközben a néhány eurós jegyek világa eltűnhet.

Forrás: hirado.hu