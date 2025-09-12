Ötven éve rakták le az első gázvezetéket Kárpátalján

Fél évszázaddal ezelőtt csatlakozott az ország gázszállító rendszeréhez Kárpátalja. Először Ungváron, Munkácson és Huszton vezették be a gázt, később pedig folyamatosan bővítették a hálózatot és fokozatosan tették le a gázcsöveket.

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal szeptember 12-ei tájékoztatása szerint ez valódi lendületet adott a gazdaság, az infrastruktúra fejlődésének és az életminőség javításának.

Szeptember 12-én ünnepeljük Ukrajnában az olaj-, gáz- és kőolajfinomító iparában dolgozók napját. Munkájuk rendkívül fontos, hiszen garantálják a lakosok otthonában a kényelmet és a meleget – mondta el Rosztiszlav Pricak, a megyei hivatal helyettes vezetője.

Vaszil Demjancsuk megyei tanácsvezető-helyettes és Bohdan Andrijiv polgármester kitüntetést adott át Volodimir Zlenkónak, az Ukrán Gázelosztó Hálózatok Kft. kárpátaljai fiókvezetőjének és munkatársainak.

Ma az iparági szakemberek méltóképpen folytatják azok munkáját, akik 50 évvel ezelőtt lefektették az első gázvezetékeket Kárpátalján. Minden kihívás ellenére stabilitást és megbízható jövőt biztosítanak közösségeink és az egész régió számára – hangsúlyozta Rosztiszlav Pricak.

