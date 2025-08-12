Szociális segély 65 év felett: kinek és mennyit fizet az állam 2025-ben?
Ukrajnában még azok is számíthatnak állami anyagi segítségre, akik soha nem dolgoztak hivatalosan, és nem rendelkeznek a minimálisan előírt szolgálati idővel. Fontos azonban tudni, hogy ez nem az öregségi nyugdíj, hanem úgynevezett szociális segély, amelyet 65 éves kortól lehet igényelni.
A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 2025-ben
Az „Állami kötelező nyugdíjbiztosításról” szóló ukrán törvény évről évre szigorúbb követelményeket határoz meg a szolgálati időre vonatkozóan. 2025-ben a nyugdíjhoz szükséges feltételek a következők:
- 60 éves korban – legalább 32 év szolgálati idő
- 63 éves korban – 22–32 év szolgálati idő
- 65 éves korban – 15–22 év szolgálati idő
Amennyiben valaki 65 éves korára sem rendelkezik legalább 15 év hivatalos munkaviszonnyal, öregségi nyugdíjat nem kaphat, csak szociális segélyre jogosult.
Mekkora a szociális segély összege?
A szociális segély összege 2025-ben 2 361 és 3 028 hrivnya között mozog, és függ a család egy főre jutó havi átlagjövedelmétől.
A számítás módja:
A támogatás mértéke a nyugdíjas korúakra érvényes létminimum (2 361 hrivnya) és a család egy főre jutó havi átlagjövedelme közötti különbség. Az összeg nem haladhatja meg a 3 028 hrivnyát. A támogatást félévente felülvizsgálják.
Szükséges dokumentumok az igényléshez
A szociális segélyt a lakóhely szerinti szociális védelmi hivatalnál lehet igényelni, az alábbi iratok benyújtásával:
- Személyi igazolvány és adóazonosító kód
- A család jövedelméről szóló nyilatkozat az elmúlt 6 hónapról
- A Nyugdíjalap igazolása arról, hogy a kérelmező nem rendelkezik a szükséges szolgálati idővel
Hogyan ellenőrizhető a szolgálati idő?
Minden ukrán állampolgár ellenőrizheti saját szolgálati idejét az Ukrán Nyugdíjalap online portálján. A regisztráció után lehetőség van:
- Megtekinteni a már megszerzett szolgálati évek számát
- Átnézni a befizetett járulékok és bérek adatait
- Használni a nyugdíjkalkulátort a várható kifizetések kiszámításához
