Szociális segély 65 év felett: kinek és mennyit fizet az állam 2025-ben?

Ukrajnában még azok is számíthatnak állami anyagi segítségre, akik soha nem dolgoztak hivatalosan, és nem rendelkeznek a minimálisan előírt szolgálati idővel. Fontos azonban tudni, hogy ez nem az öregségi nyugdíj, hanem úgynevezett szociális segély, amelyet 65 éves kortól lehet igényelni.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 2025-ben

Az „Állami kötelező nyugdíjbiztosításról” szóló ukrán törvény évről évre szigorúbb követelményeket határoz meg a szolgálati időre vonatkozóan. 2025-ben a nyugdíjhoz szükséges feltételek a következők:

60 éves korban – legalább 32 év szolgálati idő

– legalább 32 év szolgálati idő 63 éves korban – 22–32 év szolgálati idő

– 22–32 év szolgálati idő 65 éves korban – 15–22 év szolgálati idő

Amennyiben valaki 65 éves korára sem rendelkezik legalább 15 év hivatalos munkaviszonnyal, öregségi nyugdíjat nem kaphat, csak szociális segélyre jogosult.

Mekkora a szociális segély összege?

A szociális segély összege 2025-ben 2 361 és 3 028 hrivnya között mozog, és függ a család egy főre jutó havi átlagjövedelmétől.

A számítás módja:

A támogatás mértéke a nyugdíjas korúakra érvényes létminimum (2 361 hrivnya) és a család egy főre jutó havi átlagjövedelme közötti különbség. Az összeg nem haladhatja meg a 3 028 hrivnyát. A támogatást félévente felülvizsgálják.

Szükséges dokumentumok az igényléshez

A szociális segélyt a lakóhely szerinti szociális védelmi hivatalnál lehet igényelni, az alábbi iratok benyújtásával:

Személyi igazolvány és adóazonosító kód

A család jövedelméről szóló nyilatkozat az elmúlt 6 hónapról

A Nyugdíjalap igazolása arról, hogy a kérelmező nem rendelkezik a szükséges szolgálati idővel

Hogyan ellenőrizhető a szolgálati idő?

Minden ukrán állampolgár ellenőrizheti saját szolgálati idejét az Ukrán Nyugdíjalap online portálján. A regisztráció után lehetőség van:

Megtekinteni a már megszerzett szolgálati évek számát

Átnézni a befizetett járulékok és bérek adatait

Használni a nyugdíjkalkulátort a várható kifizetések kiszámításához

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma