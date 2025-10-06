„Tizenharmadik fizetés” – kinek jár Ukrajnában?

Az év végéhez közeledve ismét felmerül a foglalkoztatottak körében a téma: kaphatnak‑e úgynevezett tizenharmadik fizetést.

A „tizenharmadik fizetés” elnevezés alatt gyakran olyan egyszeri, év végi juttatást értünk, amely – ha a munkáltató vállalja – plusz fizetésként kifizetésre kerül azon dolgozóknak, akik adott feltételeknek megfelelnek. Ez a juttatás nem általánosan kötelező a törvény szintjén, sok esetben a munkáltatói döntéstől függ.

Gyakran vállalati ösztönzőként, motivációként adják, megerősítve a dolgozók lojalitását és megbecsülését a cég részéről.

A 13. fizetést általában azoknak biztosítják, akik egy teljes naptári évet ledolgoztak.

Az alábbi feltételek szoktak jellemzőként előfordulni:

A dolgozónak a teljes naptári évben (vagy legalább annak többségében) dolgoznia kellett – tehát nem csak rövid ideig

Ha valaki csak részt vett az évben, például pár hónapot dolgozott, akkor az ilyen juttatás arányosan kerül kiszámításra – tehát a jogosultság az eltöltött idővel arányos részre vonatkozik.

A munkaviszony idején az olyan napok, mint betegség, fizetett szabadság, illetve gyermekgondozási szabadság, sok esetben figyelembe vehetők a jogosultság szempontjából (azaz nem feltétlenül zárják ki a juttatásból).

A döntés, hogy adnak‑e 13. fizetést, valamint hogy pontosan mekkora legyen az összeg, a munkáltatótól (vagy vállalati szabályzattól) függ. A kifizetést belső utasítás (például vállalati rendelet) alapján végzik el.

Hogyan számítják ki az összeget?

A munkavállaló havi normál bérét veszik alapul.

A teljes évre járó juttatás összege elvileg egy havi bér lehet (azaz, ha valaki egész évben dolgozott, „tizenharmadik fizetése” = a teljes havi alapbére).

Ha valaki nem dolgozta le az egész évet, akkor az összeget arányosítják – azaz egy tizenketted részt kap havonta.

Azaz az arányos összeg = (havi alapbér) × (az eltöltött hónapok száma/12).

Ha viszont valaki a teljes 12 hónapot dolgozza le, akkor az egész havi bérét kapja jutalmul.

Ukrajnában a legtöbb munkaadó 13. fizetésnek egy teljes bért szokott adni.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma