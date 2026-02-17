Több élelmiszer is drágult Ukrajnában

Az elmúlt héten több zöldség nagykereskedelmi ára emelkedett Ukrajnában – derül ki az EastFruit piaci elemzéséből.

Jelentősen nőtt a fokhagyma ára: míg korábban 60–125 hrivnya/kg között mozgott, most már 115–125 hrivnyát kérnek érte kilogrammonként.

Az uborka ára is felfelé tolódott: a korábbi 140–170 hrivnya//kg helyett immár 140–180 hrivnya/kg közötti áron értékesítik.

A paradicsom ára ezzel szemben stabil maradt, továbbra is 130–140 hrivnyába kerül 1 kg.

A hagyományos borscsalapanyagok közül a sárgarépa enyhán drágult: ára 9–13 hrivnyáról 9–15 hrivnya/kg-ra emelkedett.

A cékla viszont olcsóbb lett, a korábbi 7–10 hrivnyás sáv helyett 7–9 hrivnyába kerül 1 kg.

A burgonya ára változatlan maradt, továbbra is 10–14 hrivnya/kg között mozog.

Jelentősen csökkent ugyanakkor a zöldhagyma ára: míg egy héttel korábban 340–360 hrivnya/kg volt az ára, most 250–280 hrivnya/kg közötti áron kínálják.

A gyümölcsök piacán csak kisebb árváltozások történtek. A szőlő enyhén olcsóbb lett: a felső árhatár 170-ről 165 hrivnyára csökkent.

Érezhetőbb árcsökkenés figyelhető meg a datolyaszilva esetében: míg korábban 95–105 hrivnyába került 1 kg, jelenleg 65–105 hrivnya.

Az elemzők szerint a következő hetekben az időjárási viszonyok és a kínálat alakulása tovább befolyásolhatja az árak mozgását.

Kárpátalja.ma