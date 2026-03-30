Tovább drágul a cigaretta áprilistól Ukrajnában

Április 1-jétől ismét emelkedhet a cigaretta ára Ukrajnában: az intézkedés hátterében az áll, hogy az ország tovább igazítja jövedékiadó-rendszerét az európai uniós normákhoz.

Az Ukrán Állami Adószolgálat tájékoztatása szerint április 1. és december 31. között 1,1-es szorzót kell alkalmazni a cigaretták minimális jövedékiadó-kötelezettségére. Ez azt jelenti, hogy a dohánytermékek ára várhatóan mintegy 10 százalékkal emelkedik.

A döntés oka, hogy 2025-ben a jövedéki adó aránya a cigaretta átlagos kiskereskedelmi árában csupán 58,8% volt, miközben a törvény által előírt szint legalább 60%. Ilyen esetben a hatályos jogszabályok automatikusan előírják a korrekciós együttható alkalmazását.

Az új szabályozás a filteres és a filter nélküli cigarettákra egyaránt vonatkozik.

A szakértői becslések szerint a minimális jövedéki adó mintegy 384,63 hrivnyával nő ezer szál cigarettára vetítve, ami egy doboz (20 szál) esetében körülbelül 7–8 hrivnyás drágulást jelent.

2026 márciusában: egy doboz cigaretta ára átlagosan 140–155 hrivnya

2026 áprilisától: várhatóan 155–170 hrivnya

A tényleges árak azonban gyártónként és régiónként eltérhetnek, mivel azokat a piaci verseny és a kereskedelmi árrések is befolyásolják.

Az intézkedés része annak a hosszú távú stratégiának, amelynek célja az ukrán jövedékiadó-rendszer összehangolása az Európai Unió gyakorlatával. Az EU-tagállamokban a dohánytermékek árának adótartalma gyakran meghaladja a 70–75%-ot.

Ukrajna vállalta, hogy fokozatosan emeli a jövedéki adót, nemcsak a költségvetési bevételek növelése, hanem a dohányzás visszaszorítása érdekében is.

A rendszeresen dohányzók számára az áremelkedés havi szinten több száz hrivnya többletkiadást jelenthet. Szakértők szerint a drágulás sokakat ösztönözhet a dohányzás csökkentésére vagy abbahagyására.

A költségvetés számára ugyanakkor az intézkedés többletbevételt hozhat, amelyet többek között egészségügyi és szociális célokra fordíthatnak.

Fontos megjegyezni, hogy a 1,1-es szorzó alkalmazása jelenleg 2026. december 31-ig érvényes. A 2027-es szabályozás attól függ majd, hogy a jövedéki adó aránya eléri-e az előírt szintet.

A goloskarpat.info nyomán.

