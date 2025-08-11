Milyenek az árak Kárpátalja ismert üdülőhelyein?

Kárpátalja a legnépszerűbb üdülőhelyek közé tartozik, amit az is bizonyít, hogy a turisták általi látogatottsága jelentősen növekedett az elmúlt hat hónapban.

A megyének már szinte védjegyévé váltak a termálvizek, így nem meglepő, hogy ezeknek a helyeknek van a legnagyobb látogatottsága, ami időről időre az árak emelkedését is magával hozza.

Az egyik legismertebb hely Kárpátalján a Kaszonyi Termálfürdő. Itt július 7-e óta egy 4 órás belépőjegy 1000 hrivnyába kerül, a korlátlan jegyért pedig 2000 hrivnyát kell fizetniük a látogatóknak. A 150 cm-nél nem magasabb gyerekek számára a belépés ingyenes.

A beregszászi Pacsirta fürdőben alacsonyabbak az árak:

250 hrivnyába kerül a felnőtt jegy 2 órára;

az egész napos jegy ára 450 hrivnya;

a 120 cm-nél nem magasabb gyerekek számára a belépés ingyenes;

az I. csoportba tartozó fogyatékkal élőknek 125 hrivnyát kell fizetniük 2 órára.

A velétei termálfürdő a megyében található nagyobb fürdők közé tartozik. Árlistájuk szerint a felnőtteknek 1 óráért 250, 2 óráért pedig 300 hrivnyát kell fizetniük. A korlátlan jegy 500 hrivnyába kerül. Emellett engedményeket biztosítanak nyugdíjasok, harci események résztvevői és fogyatékkal élők számára is.

