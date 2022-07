Új projekt indul a gazdálkodók támogatására

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) új projektet indított az ukrán gazdálkodók támogatására.

A támogatás keretösszege 17 millió dollár – írja az ukrinform.ua Ukrajna Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztériuma közleményére hivatkozva. Célja, segíteni a háború következtében hiányt és károkat szenvedett gazdasági szektorban dolgozókat, valamint ezzel biztosítják a mezőgazdasági termékek exportját is.

A közlemény szerint a projektet Japán finanszírozza, hogy a gabonatárolók kapacitását és az ellátási láncot a betakarítástól az exportig mihamarabb helyreállíthassák.

Ukrajna a világ öt legnagyobb gabonaexportőr országa között szerepel, így a termelés folyamatosságának fenntartása kiemelt jelentőségű. Az ország évente több mint 45 millió tonna gabonát szállít külföldre. A tengeri kikötők blokkolása miatt azonban még a tavalyi termés jelentős része, körülbelül 18 tonna, is a tárolókban maradt. A szárazföldi útvonalak nem tudják kompenzálnia tengeri export kiesését. Így a probléma mihamarabbi megoldást sürget. A jelen projekt megoldást nyújt újabb gabonaszállító utak kialakítására is.

Kárpátalja.ma