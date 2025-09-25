Új szabályok lépnek életbe az ukrán kártyás átutalásoknál

Új szabályok lépnek életbe az Ukrajnában végzett kártyás átutalásoknál október 1-jétől. Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) frissíti a fizetések feldolgozását, és maximális részletességet vezet be a bankszámla-kivonatokban és a fizetési dokumentumokban.

Ez az eddigi legnagyobb frissítés a kártyás infrastruktúrában az elmúlt években, amely a pénzügyi tranzakciók átláthatóságát és biztonságát növeli.

A reform az Open Banking rendszeren alapul, amely Ukrajnában 2025 augusztusában indult. A bankok így teljes hozzáférést kapnak a tranzakciók résztvevőinek adataihoz nemcsak IBAN-alapú, hanem „kártya–kártya” átutalások esetén is.

Újdonságok a bankok számára:

a fizetők és a kedvezményezettek pontos azonosítása,

a tranzakciós lánc valós idejű követése,

gyorsabb adatcsere az intézmények között,

a csalások és kiberfenyegetések minimalizálása,

minden átutalás egyedi digitális „ujjlenyomatot” kap a teljes ügyféladatokkal.

Mit látnak a felhasználók a kivonatokban és dokumentumokban:

Csak egyértelmű adatok, nincs rövidítés vagy kód.

Teljes cégnév vagy magánszemély neve.

Kiterjesztett fizetői adatok: név, számlaszám.

Online fizetéskor a teljes kedvezményezett név megjelenik a jóváhagyás előtt.

Minden bank egységes szabványok szerint dolgozik.

Előnyök a felhasználók és a vállalkozások számára:

Átlátható, érthető kivonatok.

Csökkent hibás átutalások kockázata, például közüzemi számlák esetén.

Magasabb biztonság, könnyebb nyomon követni az engedély nélküli tranzakciókat.

Védelem a csalások ellen: a csalók nem tudnak „hasonló” cégnevekkel álcázni tranzakciókat.

A változások automatikusan érvénybe lépnek: a felhasználóknak nincs teendőjük, a bankok rendszerei már alkalmazkodtak, az adatcsere az infrastruktúra szintjén történik.

Az ukrán kártyás átutalások így átláthatóbbak, biztonságosabbak és jobban ellenőrizhetők lesznek, ami a felhasználóknak kényelmet és kisebb kockázatot, a vállalkozásoknak pedig magasabb pénzügyi fegyelmet jelent.

Kárpátalja.ma