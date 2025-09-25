Új szabályok lépnek életbe az ukrán kártyás átutalásoknál
Új szabályok lépnek életbe az Ukrajnában végzett kártyás átutalásoknál október 1-jétől. Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) frissíti a fizetések feldolgozását, és maximális részletességet vezet be a bankszámla-kivonatokban és a fizetési dokumentumokban.
Ez az eddigi legnagyobb frissítés a kártyás infrastruktúrában az elmúlt években, amely a pénzügyi tranzakciók átláthatóságát és biztonságát növeli.
A reform az Open Banking rendszeren alapul, amely Ukrajnában 2025 augusztusában indult. A bankok így teljes hozzáférést kapnak a tranzakciók résztvevőinek adataihoz nemcsak IBAN-alapú, hanem „kártya–kártya” átutalások esetén is.
Újdonságok a bankok számára:
- a fizetők és a kedvezményezettek pontos azonosítása,
- a tranzakciós lánc valós idejű követése,
- gyorsabb adatcsere az intézmények között,
- a csalások és kiberfenyegetések minimalizálása,
- minden átutalás egyedi digitális „ujjlenyomatot” kap a teljes ügyféladatokkal.
Mit látnak a felhasználók a kivonatokban és dokumentumokban:
- Csak egyértelmű adatok, nincs rövidítés vagy kód.
- Teljes cégnév vagy magánszemély neve.
- Kiterjesztett fizetői adatok: név, számlaszám.
- Online fizetéskor a teljes kedvezményezett név megjelenik a jóváhagyás előtt.
- Minden bank egységes szabványok szerint dolgozik.
Előnyök a felhasználók és a vállalkozások számára:
- Átlátható, érthető kivonatok.
- Csökkent hibás átutalások kockázata, például közüzemi számlák esetén.
- Magasabb biztonság, könnyebb nyomon követni az engedély nélküli tranzakciókat.
- Védelem a csalások ellen: a csalók nem tudnak „hasonló” cégnevekkel álcázni tranzakciókat.
A változások automatikusan érvénybe lépnek: a felhasználóknak nincs teendőjük, a bankok rendszerei már alkalmazkodtak, az adatcsere az infrastruktúra szintjén történik.
Az ukrán kártyás átutalások így átláthatóbbak, biztonságosabbak és jobban ellenőrizhetők lesznek, ami a felhasználóknak kényelmet és kisebb kockázatot, a vállalkozásoknak pedig magasabb pénzügyi fegyelmet jelent.