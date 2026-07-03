Újabb ukrajnai megyében jelent meg a sáskainvázió

Különleges növényvédelmi intézkedéseket vezettek be a Herszon megyei Beriszlavi járásban található Novovoroncovkai kistérségben, miután vándorsáska-fészkeket azonosítottak a térségben.

Az az intézkedés célja a veszélyes kártevő gyors lokalizálása és felszámolása, valamint további terjedésének megakadályozása. A különleges növényvédelmi rezsim mintegy 155 hektáros területet érint, amely körül védőzónát is kijelöltek.

A szakemberek ajánlásai alapján a földtulajdonosok haladéktalanul megkezdték a fertőzött területek kezelését. A permetezést légáramlatos és szántóföldi permetezőgépekkel, az Ukrajnában engedélyezett növényvédő szerek felhasználásával végezték el.

A hatóság közlése szerint a beavatkozás már eredményesnek bizonyult, ugyanis megfigyelhető a sáskák pusztulása, ami hozzájárulhat a kártevő további terjedésének megfékezéséhez.

A növény-egészségügyi helyzetet továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik. A Herszon megyei szakemberek a szomszédos, Dnyipropetrovszk megyei Zelenodolszki közösséggel határos területeken is fokozott ellenőrzést végeznek, mivel ott korábban már szintén észleltek sáskagócokat.

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