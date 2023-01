Ukrajna 45 százalékkal csökkentette a búzaexportot

Ukrajna eddig 45%-kal kevesebb búzát exportált, mint a tavalyi mezőgazdasági év ugyanezen időszakában – tudatta az UNIAN hírügynökség.

A mezőgazdasági év 2022 júliusától 2023 júniusáig tart.

A csökkenés fő oka a búzatermelés volumenének csökkenése a területek részleges elfoglalása miatt és a búza hozamának csökkenése.

Ezenkívül nehezíti a kivitelt a tengeri kikötők orosz csapatok általi részleges blokádja, a „gabonafolyosó” rossz működése és az alternatív útvonalak alacsony kapacitása is.

Jelentősen megváltozott a búzaexport földrajza is. Háború előtt a fő exportáló országok Indonézia, Egyiptom és Törökország voltak, jelenleg azonban Románia, Spanyolország és Törökország.

Az Ukrán Agrárgazdasági Klub szakértői elmondták, hogy az export nem befolyásolja a hazai készleteket, a hazai fogyasztásra elegendő készlet van még így is, körülbelül 7 millió tonna. Az ukrán piacon azonban továbbra is alacsony az ár, ami nehezíti az ukrán gazdák további tevékenységét.

Szvitlana Litvin, az Ukrán Agrárvállalkozások Klubjának elemzője azonban korábban arról számolt be, hogy 2023-ban vidéktől függően 10-30%-kal csökken a gabonatermés, mivel csökkent a vetésterületek mennyisége, valamint jelentősen megemelkedett a műtrágya ára is. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a kenyér ára is növekedjen.

