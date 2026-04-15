Ukrajna erősíti agrárkapcsolatait Ghánával

Ukrajna tovább bővíti nemzetközi gazdasági együttműködését: agrár- és kereskedelmi partnerségről tárgyaltak a Ghánai Köztársasággal.

A megbeszélésekre egy hivatalos látogatás keretében került sor, amelyen Denisz Baslik, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyekért felelős miniszterhelyettese vett részt.

A tárgyalások során a felek kérdéseket vitattak meg, a humanitárius együttműködéstől kezdve a hosszú távú gazdasági megoldásokig. Külön hangsúlyt kapott az agrárszektor fejlesztése, a kétoldalú kereskedelem bővítése, valamint az ukrán technológiák és szakmai tapasztalatok bevonása.

A felek egy közös agrárközpont létrehozásának lehetőségét is megvitatták, amely az együttműködés gyakorlati megvalósításának alapját képezheti.

Denisz Baslik hangsúlyozta:

− Ghána konkrét eredményeket vár az együttműködéstől, Ukrajna pedig egy olyan gyakorlati modellt kíván elindítani, amely erősíti a helyi agrárszektort, új termelési lehetőségeket teremt, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.

Kárpátalja.ma