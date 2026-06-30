Ukrajna megnyitotta az utat a spanyol sertéshús importja előtt

Ukrajna jóváhagyta a spanyolországi sertéshús importjára vonatkozó regionalizációs elv alkalmazását, miután korábban az afrikai sertéspestis (ASP) miatt korlátozásokat vezettek be. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az ország csak azokról a területekről fogadjon sertéshúst, ahol nem regisztrálták a veszélyes betegség kitörését.

Az agronews.ua beszámolója szerint Ukrajna hivatalosan is elismerte az Európai Unió gyakorlatának megfelelő regionalizációs megközelítést, ami lehetővé teszi a friss sertéshús importjának részleges újraindítását Spanyolországból.

Korábban a spanyolországi ASP-esetek miatt Ukrajna teljes importkorlátozást vezetett be. Az új szabályozás azonban már nem az egész országra, hanem kizárólag azokra a régiókra vonatkozik, ahol fertőzésveszély áll fenn.

A spanyol mezőgazdasági, halászati és élelmiszerügyi minisztérium (MAPA) és az ukrán fél megállapodott az export feltételeiről. Ennek értelmében a Ukrajnába szállított sertéshúsnak olyan területekről kell származnia, ahol az elmúlt 12 hónapban nem észleltek afrikai sertéspestis eseteket a háziállatok körében.

Emellett szigorú állategészségügyi előírásokat is bevezettek: a vágóállatoknak olyan gazdaságokból kell érkezniük, amelyek a fertőzött zónákon kívül találhatók. Továbbá a vágást megelőző 40 napban, a létesítmény 10 kilométeres körzetében nem fordulhatott elő ASP-eset.

Az új rendszer részeként elektronikus tanúsítási rendszert is bevezetnek a húskészítmények nyomon követhetőségének és biztonságának javítása érdekében.

A spanyol minisztérium szerint az új szabályok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ország fokozatosan helyreállítsa és bővítse sertéshús-exportját az Európai Unión kívüli piacokon is.

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