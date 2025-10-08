Ukrajna rendelkezik Európa legjobb talajaival a burgonyatermesztéshez

Ukrajna talajai a legalkalmasabbak Európában a burgonyatermesztésére – erről Pjotr Kusel lengyel agrárszakember beszélt a Voliny megyében megrendezett „Szántóföldi nap” eseményen.

A szakértő szerint egyes ukrán burgonyafajták hektáronként akár 100 tonnás hozamot is produkálnak – ez az érték Lengyelországban vagy Németországban elérhetetlen.

A Lucki járásban, Kozin faluban megtartott szakmai napon 79 különböző vetőburgonyafajtát mutattak be ukrán és európai nemesítésből.

A rendezvény szervezője a helyi gazdálkodó Anatolij Arsulik, aki immár tíz éve fogadja a kollégákat, hogy bemutassa saját kísérleteinek eredményeit.

„Olyan fajtákat választunk, amelyek jól alkalmazkodnak a volinyi éghajlathoz, ellenállók a betegségekkel szemben és magas terméshozamúak. Ha egy fajta beválik, vetőalapként tovább szaporítjuk” – mondta Arsulik.

Az idei évben a „Larissza” fajta bizonyult a legeredményesebbnek, amelyet 30 hektáron termesztenek.

Olekszandr Sztupenko agrártudományi kandidátus hangsúlyozta, hogy a megfelelő tápanyagellátás döntő fontosságú a terméshozam szempontjából.

„A vetés előtt érdemes bórt juttatni a talajba, később pedig foszforral és nitrogénnel táplálni a növényeket. A fajták jól megválasztottak – 3-4 tőről akár egy vödörnyi burgonya is betakarítható” – mondta a szakember.

A megyei agrárfejlesztési hivatal adatai szerint idén 80 ezer hektáron termesztenek burgonyát Voliny megyében, a várható termés mintegy 1 millió tonna.

A területek 99 százaléka a helyi gazdák tulajdonában van, míg a fennmaradó rész farmgazdaságokhoz tartozik.

Kárpátlja.ma