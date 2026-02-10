Ukrajna utolsó helyén áll a hasábburgonya-fogyasztásban

A Continental Farmers Group agrárholding a burgonyafeldolgozó ágazat további fejlődésére számít, beleértve a chips- és hasábburgonya-gyártást is – nyilatkozták a vállalat képviselői a Plantator szaklapnak.

A vállalat jelenleg elsősorban alapanyag-termelőként van jelen a burgonyachips piacán.

„A chips esetében growerként működünk, feldolgozók számára, szerződéses alapon termesztünk” – mondta Kosztjantin Sitjuk, a Continental Farmers Group operatív igazgatója. Hozzátette: Ukrajnában a chipsgyártás már viszonylag fejlett, ezért a feldolgozás ezen területe rendkívül versenyképes.

Ugyanakkor a hasábburgonya piaca még jelentős növekedési potenciált rejt magában. Az ország jelenleg az utolsó helyen áll Európában az egy főre jutó hasábburgonya-fogyasztás tekintetében, ami új beruházások előtt nyithat teret.

Ez azt jelenti, hogy komoly bővülési lehetőség van. Előbb-utóbb valamelyik nagyobb piaci szereplő – akár nemzetközi, akár hazai – úgy dönthet, hogy olyan üzemet hoz létre, amely nemcsak a gyorséttermek számára gyárt hasábburgonyát, hanem fagyasztott termékeket is előállít a szupermarketek részére – hangsúlyozta Georg von Nolcken, a Continental Farmers Group vezérigazgatója.

