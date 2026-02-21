gabonaexport

Meghaladta a 21 millió tonnát az ukrán gabonaexport

Marcsák Gergely Gazdaság

A február 20-án közzétett adatok szerint a 2025/26-os gazdasági év eleje óta Ukrajna 21,195 millió tonna gabonát és hüvelyest exportált. Ebben a hónapban 2,287 millió tonna került a külföldi piacokra.

A számokat a Gazdasági Minisztérium az Ukrán Állami Vámhivatal adataira alapozva közölte. A tavalyi év azonos időszakában a teljes kivitel mennyisége 28,219 millió tonna volt.

Az aktuális gazdasági év kezdete óta a következő gabonafajtákat exportálta Ukrajna legnagyobb mennyiségben:

  • búza – 8,816 millió tonna (februárban 328 ezer tonna);
  • árpa – 1,35 millió tonna (15 ezer tonna);
  • rozs – 0,2 ezer tonna (0 tonna);
  • kukorica – 10,723 millió tonna (1,942 millió tonna).

Az ukrán liszt exportját 41,8 ezer tonnára becsülik, aminek legnagyobb része – 40,6 ezer tonna – búzaliszt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Bizagro