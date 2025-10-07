Ukrajnában a gabonatermés 44 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál

Az ukrán agrárminisztérium adatai szerint 2025. október 3-ig az ország gazdái 31,55 millió tonna korai gabonát és hüvelyes növényt arattak le 7,21 millió hektárról, ami a vetésterület 65 százalékának felel meg – írja az agronews.ua a gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása alapján.

Tavaly ugyanezen a napon 56,6 millió tonna gabonát takarítottak be 15,8 millió hektárról, vagyis az idei eredmények 44,3 százalékkal alacsonyabbak, a betakarított terület pedig több mint felére csökkent. A visszaesés fő oka a kukorica későbbi aratása.

A minisztérium közlése szerint eddig 2,05 millió tonna kukoricát takarítottak be 4,9 millió hektárról, míg tavaly ugyanekkor 7,7 millió tonnát 1,5 millió hektárról.

A búza hozama enyhén nőtt – 22,53 millió tonna termett 5,02 millió hektárról, szemben a tavalyi 22,30 millió tonnával.

A árpa termése némileg csökkent: 5,33 millió tonna 1,4 millió hektárról, míg 2024-ben 5,5 millió tonna volt 1,41 millió hektárról.

A borsó esetében viszont jelentős növekedés tapasztalható – 626,6 ezer tonna a tavalyi 465,3 ezer tonnához képest.

Ezzel szemben a hajdina (72,4 ezer tonna) és a köles (54,2 ezer tonna) termése jóval elmarad a 2024-es eredményektől (121,8 ezer, illetve 154,8 ezer tonna).

Más gabonafélékből és hüvelyesekből 879,6 ezer tonna termést takarítottak be 315,8 ezer hektárról.

A legnagyobb mennyiséget Odessza megye produkálta – 3,71 millió tonnát 1,1 millió hektárról.

Utána következik Vinnyica megye (2,43 millió tonna, 437 ezer hektár), Kirovohrad (2,22 millió tonna, 541 ezer hektár) és Hmelnyickij (2,18 millió tonna, 317 ezer hektár).

Az őszi repce termése 3,3 millió tonna, ami alig marad el a tavalyi 3,5 millió tonnától – a vetésterület mindkét évben 1,3 millió hektár volt.

A szója és a napraforgó esetében azonban jelentős visszaesést mértek.

Szójából eddig 2,23 millió tonna termett 1 millió hektárról (tavaly 4,3 millió tonna, 1,97 millió hektárról), napraforgóból pedig 5,54 millió tonna 3,02 millió hektárról, szemben az előző évi 8 millió tonnával 3,9 millió hektárról.

A cukorrépa betakarítása is folyamatban van – eddig 2,42 millió tonnát ástak ki 49,8 ezer hektárról.

Betakarítási állás

Napraforgó: a terület 58,7%-áról már learatták

Szója: 46%

Kukorica: 10%

Cukorrépa: 25%

A búza, árpa, borsó és repce betakarítása már befejeződött.

Az Ukrán Nemzeti Bank júliusi inflációs jelentésében csökkentette a 2025-ös termésre vonatkozó előrejelzéseit.

A gabonatermést 61,7 millió tonnáról 57,9 millió tonnára, az olajos növényekét 22 millióról 21 millió tonnára mérsékelték.

A bank emlékeztetett: 2024-ben a gabonatermés 59,8 millió tonnáról 56,2 millió tonnára csökkent, az olajos növényeké pedig 21,7 millióról 20 millió tonnára.

