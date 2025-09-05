Ukrajnában a lakossági betétek meghaladták az 1,3 billió hrivnyát

Ukrajnában 60 bank működött augusztus 1-ei adatok szerint, amelyeknél a magánszemélyek 1 306,2 milliárd hrivnyát tartottak betétben.

Az év eleje óta ez az összeg 7,4%-kal (90 milliárd hrivnyával) nőtt – jelentette az Ukrán Nemzeti Bank (NBU).

Legnagyobb bankok a lakossági betétek alapján:

PrivatBank (állami tulajdonú): 472,8 milliárd hrivnya

Oscsadbank (állami tulajdonú): 220,7 milliárd hrivnya

Universal Bank (magánbank): 91,2 milliárd hrivnya

Raiffeisen Bank (külföldi bankcsoport): 75,6 milliárd hrivnya

PUMB (magánbank): 59,9 milliárd hrivnya

Ukrsibbank (BNP Paribas csoport): 52,0 milliárd hrivnya

2025 augusztusában 60 bank működött az országban, összesen 96,4 ezer alkalmazottal. A PrivatBanknál 18,9 ezer fő dolgozik.

A pénzügyi szektorban az átlagbérek az országos átlag – 26,5 ezer hrivnya – mellett 56 ezer hrivnyát értek el 2025 júliusában.

Az állami bankok száma 7, és piaci részesedésük a gyorsabban növekvő magán- és külföldi bankok miatt 52,2%-ra csökkent, a lakossági betétekből származó részesedésük pedig 62,7%-ra esett az előző évhez képest.

Az új hrivnyában elhelyezett betétek éves kamata 10,5%-ra nőtt 2025 második negyedévében.

Július 1-jén Ukrajnában 4 934 működő bankfiók volt, ami az év eleje óta 77-tel csökkent.

A legtöbb fiókkal az Oschadbank rendelkezik (1 147), a PrivatBank a második helyen áll 1 102 fiókkal.

Kárpátalja.ma