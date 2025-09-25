Ukrajnai tojásexport: jelentős növekedés és árcsökkenés a hazai piacon

2025 augusztusában az ukrajnai tojástermelők 168,2 millió tojást exportáltak, összesen 16,4 millió dollár értékben – tudatta az agronews.ua internetes hírportál az Állami Vámhivatal adataira hivatkozva.

Az előző év azonos időszakához képest az export 81,9%-kal nőtt, míg a nyolc hónap alatt elért bevétel 119,5 millió dollár, ami 2,6-szor magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Főbb importőrök 2025 első nyolc hónapjában:

Horvátország – 10,9%

Egyesült Királyság – 10,6%

Spanyolország – 11%

Augusztusban a legnagyobb mennyiség Spanyolországba (37,1 millió tojás), Csehországba (28,9 millió) és Lengyelországba (21,7 millió) került.

Az Ukrajnában kapható, nem csomagolt tojások ára jelentősen csökkent. A nagy szupermarketláncok jelenleg átlagosan 4,77 hrivnyáért árulják a tojást (47,7 hrivnya 10 db).

Az árak jelenleg a következőképpen alakulnak a nagy láncokban:

Auchan – 4,5 hrivnya/tojás

Novus – 4,39 hrivnya/tojás

MegaMarket – 5,7 hrivnya/tojás

EKOmarket – 4,49 hrivnya/tojás

Az elemzők szerint azonban a közeljövőben a tojás ára ismét emelkedhet.

Kárpátalja.ma