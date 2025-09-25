Ukrajnai tojásexport: jelentős növekedés és árcsökkenés a hazai piacon
2025 augusztusában az ukrajnai tojástermelők 168,2 millió tojást exportáltak, összesen 16,4 millió dollár értékben – tudatta az agronews.ua internetes hírportál az Állami Vámhivatal adataira hivatkozva.
Az előző év azonos időszakához képest az export 81,9%-kal nőtt, míg a nyolc hónap alatt elért bevétel 119,5 millió dollár, ami 2,6-szor magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában.
Főbb importőrök 2025 első nyolc hónapjában:
- Horvátország – 10,9%
- Egyesült Királyság – 10,6%
- Spanyolország – 11%
Augusztusban a legnagyobb mennyiség Spanyolországba (37,1 millió tojás), Csehországba (28,9 millió) és Lengyelországba (21,7 millió) került.
Az Ukrajnában kapható, nem csomagolt tojások ára jelentősen csökkent. A nagy szupermarketláncok jelenleg átlagosan 4,77 hrivnyáért árulják a tojást (47,7 hrivnya 10 db).
Az árak jelenleg a következőképpen alakulnak a nagy láncokban:
- Auchan – 4,5 hrivnya/tojás
- Novus – 4,39 hrivnya/tojás
- MegaMarket – 5,7 hrivnya/tojás
- EKOmarket – 4,49 hrivnya/tojás
Az elemzők szerint azonban a közeljövőben a tojás ára ismét emelkedhet.