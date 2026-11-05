Ukrán–azeri energetikai együttműködésről tárgyaltak Kárpátalján

Ukrán–azeri üzleti fórumot rendeztek Kárpátalján november 5-én, amelynek középpontjában az energetikai együttműködés lehetőségei, valamint az új közös beruházási projektek álltak. A rendezvényen Denisz Smihal, Ukrajna energiaügyi minisztere, valamint Parviz Shahbazov, Azerbajdzsán energiaügyi minisztere is részt vett.

A fórumon az üzleti szféra képviselői és az energetikai ágazat szakértői is jelen voltak. Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója a rendezvény résztvevőit köszöntve kiemelte a megye szerepét az ország hátországaként. Mint fogalmazott, a térség nemcsak a frontközeli területekről érkező belső menekültek befogadásában vállal szerepet, hanem a biztonságosabb régiókba áttelepülő ukrán vállalkozások számára is lehetőségeket biztosít.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát érő rendszeres orosz támadások miatt kiemelt jelentőségű az energiaellátás biztonságának megerősítése. Ennek érdekében Kárpátalján is dolgoznak az elosztott energiatermelés fejlesztésén.

Bileckij közlése szerint november 1-jén a megyében működő elosztott energiatermelési létesítmények beépített összteljesítménye megközelítette a 708 megawattot. Ennek 91 százalékát megújuló energiaforrásokra épülő létesítmények biztosítják.

A kormányzó szerint az energetikai projektek bővítéséhez és a régiók energiafüggetlenségének erősítéséhez az állami, a megyei és a nemzetközi partnerek együttműködésére van szükség. E tekintetben fontosnak nevezte Azerbajdzsán tapasztalatát, befektetési lehetőségeit és technológiai támogatását.

Hozzátette: Kárpátalján már folyamatban van egy közös ukrán–azeri vállalkozás fejlesztése, emellett a megye nyitott további közös infrastrukturális beruházásokra, az energetikai hálózatok korszerűsítésére és a modern energiahatékonysági technológiák bevezetésére is.

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