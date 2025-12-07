Ukrenerho: hetekbe telhet az áramellátás helyreállítása

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezérigazgatója úgy véli, hogy az áramellátás helyreállítási munkálatai hetekbe telhetnek a december 6-ai éjszakai orosz támadások miatt – számolt be róla az Ukrinform.

A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramkimaradások időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték –

mondta Zajcsenko.

Az energetikai csapatok dolgoznak a helyzet javításán, azonban a helyreállítási munkálatok ezúttal több időt vesznek igénybe, mint korábban.

Az Ukrenerho vezérigazgatója szerint a helyzet javításának egyetlen módja a fogyasztás csökkentése, vagy az energiaigényes háztartási eszközök éjszakai használata.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Oroszország szombatra virradóra összehangolt rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna 8 megyéjének energiatermelő, -elosztó és -átviteli létesítményei ellen. A támadás következtében Odessza, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megye lakói áram nélkül maradtak.

Az áramszüneti ütemterveket december 6-án többször frissítették. A kárpátaljai lakosoknak december 7-én átlagosan 12-16 órányi áramkimaradással kell számolniuk.

