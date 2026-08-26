Új mobilszolgáltatóval lép piacra az Ukrtelekom

Új mobiltelefonos szolgáltatás indítását tervezi U Mobile néven az Ukrtelekom. A vállalat a virtuális mobilszolgáltatói, vagyis MVNO-modellt alkalmazná, így saját rádiós hálózat kiépítése nélkül, egy másik szolgáltató infrastruktúráját használva lépne be a mobilpiacra.

Az U Mobile egyik fő újdonsága a mobil- és az otthoni internet-szolgáltatás összekapcsolása lehet. Az Ukrtelekom tervei szerint az előfizetők egyetlen csomagban vehetnék igénybe a GPON-alapú optikai vezetékes internetet és a mobiltelefonos szolgáltatásokat.

A tervezett, „Simka” elnevezésű tarifacsomagok előzetes információk szerint 15 vagy 60 gigabájt mobilinternetet, 500 percnyi belföldi hívást és 15 SMS-t tartalmazhatnak.

A számlázási időszak is eltérhet a nagy szolgáltatóknál megszokottól: az U Mobile a teljes naptári hónapot, vagyis elsejétől a hónap utolsó napjáig tartó időszakot alkalmazná a négyhetes ciklus helyett.

Az új ügyfelek számára „Könnyű kezdés” időszakot vezetnének be.

Kedvezményre számíthatnak azok is, akik azonosítják magukat, illetve másik szolgáltatótól áthozzák telefonszámukat.

További árengedmény lehet elérhető promóciós kód felhasználásával.

Az Ukrtelekom egyelőre nem közölte a tarifák végleges árait, és az U Mobile hivatalos indulásának időpontját sem hozta nyilvánosságra.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

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