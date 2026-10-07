Закарпаття налагоджує співпрацю з румунським повітом Бузеу

Очільник Закарпаття Мирослав Білецький разом із керівником Буковини Русланом Осипенком працюють у Румунії над налагодженням нових контактів. Вони зустрілися з головою Ради повіту Бузеу, експрем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Мирослав Білецький розповів про Закарпаття, його економічний та логістичний потенціал, зокрема перспективи розбудови залізничних маршрутів між нашими країнами. Очільник ОВА наголосив, що це сприятиме виходу на нові ринки для українського та румунського бізнесу, розвитку регіонів та посиленню економіки обох країн.

«Одним із ключових інфраструктурних проєктів, який матиме позитивний ефект для громад, є розбудова залізничного маршруту Королево – Солотвино з виходом до румунського кордону», – зазначив Мирослав Білецький.

Оскільки Марчел Чолаку очолює Раду регіонального розвитку Південно-Східного регіону, сторони обговорили перспективи підписання меморандуму про співпрацю між цією Радою, Закарпаттям та Буковиною. Це стане основою для майбутнього партнерства та реалізації спільних проєктів.

Українська делегація також отримала запрошення на форум рад повітів Румунії, який відбудеться цієї осені в Бузеу.

Мирослав Білецький висловив вдячність Марчелу Чолаку та його команді за гостинність, конструктивну розмову та готовність співпрацювати для посилення контактів та взаємовигідного партнерства.

carpathia.gov.ua

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