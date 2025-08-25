Ungváron az átlagkereset elérte a 25 000 hrivnyát

Az elmúlt évben az átlagkereset 22%-kal nőtt a megyeszékhelyen, és jelenleg havi 25 000 hrivnyát tesz ki.

A Gazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint országos szinten szintén növekedés figyelhető meg, egy év alatt 19%-kal növekedtek az átlagbérek.

Az ilyen pozitív dinamika azt jelzi, hogy Ungvár munkaerőpiaca egyre versenyképesebb, és a helyi szakemberek több lehetőséget kapnak a tisztességes keresetre. Bekerült a tíz legmagasabb fizetéssel rendelkező város közé.

Az átlagjövedelem tekintetében továbbra is Kijev vezeti a listát 30 000 hrivnyával.

A legfrissebb adatok szerint Krivij Rihben a legalacsonyabb az átlagkereset, ahol havonta 18 500 hrivnyát keresnek átlagosan.

