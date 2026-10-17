Hőszigetelő üvegezőegységeket gyártó üzem nyílt Szolyván

Üvegezőegység-gyártó üzem kezdte meg működését Szolyván, az Energy Group ipari park területén. Az EDL Glass vállalat termékeivel az ukrán piacot és az Európai Unió országait egyaránt megcélozza, a termelés mintegy felét exportra szánják.

Az üzem éves kapacitása eléri a 300 ezer négyzetméter üvegezőegységet.

A beruházás értéke 1,5 milliárd hrivnya.

A vállalat két kemencével végzi az üveg edzését, amely növeli az anyag mechanikai szilárdságát és a hőmérséklet-változásokkal szembeni ellenállóképességét. Emellett a laminált biztonsági üveg, más néven triplex gyártását is fejlesztik. Ennél a technológiánál egy speciális polimer réteg sérülés esetén egyben tartja az üvegszilánkokat, ezzel csökkentve a sérülésveszélyt.

A gyár jelenleg 320 embernek ad munkát, közülük 200-an közvetlenül a termelésben dolgoznak.

A vállalat 2027-től egy harmadik műszak beindítását tervezi, és a jövőbeli szakember-utánpótlás biztosítása érdekében együttműködést alakít ki a helyi szakképző intézményekkel.

Az üzem 2025 végén kezdte meg működését, a termelés bővítése és az aktív munkaerő-toborzás azonban 2026 tavaszán indult el.

Szeptemberben az EDL Glass megkapta a Guardian Glass nemzetközi floatüveg-gyártó tanúsítványát, amely igazolja, hogy a vállalat képes építészeti üvegek mechanikai és hőkezelésére.

A beruházás fejlődését a helyi infrastruktúra is segíti: Szolyva önkormányzata kedvezményes telekadókulcsot biztosított a vállalat számára. Az ipari park területén már több mint 10 ezer négyzetméternyi termelési és kiszolgáló területet helyeztek üzembe. A következő lépés az infrastruktúra és a termelési ingatlanok további fejlesztése lehet, többek között üvegfeldolgozó, nyílászárókat és épületszerkezeteket gyártó, valamint kapcsolódó vállalkozások letelepedésének elősegítésére.

A beruházásról Dmitro Kisilevszkij, a parlament gazdaságfejlesztési bizottságának elnökhelyettese számolt be. Kiemelte, hogy a háborús körülmények között különösen fontos az épületek és az infrastruktúra biztonságos üvegezése.

Kárpátalja.ma

Forrás: profbuild.in.ua

Nyitókép: Facebook/EDL GLASS

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