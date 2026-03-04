Kilőtt az üzemanyag ára Ukrajnában

A közel-keleti helyzet súlyosbodása miatt Ukrajnában is az egekbe szöktek az üzemanyagárak. Egyes sajtóorgánumok a benzinkutaknál kialakult hosszú sorokról számolnak be.

A 24tv összeállítása szerint Kijevben március 4-én jelentős áremelkedés tapasztalható a benzinkutakon.

Egy liter A95-ös benzin ára 63,99 és 73,99 hrivnya között alakul;

a prémium Pulls 100-as üzemanyag literje 78,99 és 80,99 hrivnya között mozog.

A dízel üzemanyag ára is emelkedett: egy liter átlagosan 63,99 és 73,99 hrivnya között van. A benzinkutak árai ugyanakkor régiónként és vállalatonként is eltérőek.

A cikkben pánik közeli hangulatról számolnak be a fővárosban, a töltőállomásoknál kialakult sorok a négy évvel ezelőtti eseményekre emlékeztetnek, amikor az orosz támadás miatt szökött fel az üzemanyag ára.

Az áremelkedés Európát is megrázta

Az Európai Uniós országok körében is jelentkeznek problémák az ellátással kapcsolatban. Németországban már jelentősen érezhető a drágulás, és tovább 2-3%-os áremelkedést jósolnak.

Helyi beszámolók szerint a német töltőállomásokon is tumultus alakult ki. 1 liter Super E10-es üzemanyag február 27-én 1,780 euróba, március 1-jén 1,791 euróba, március 2-án pedig már 1,830 euróba került.

