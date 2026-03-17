Zelenszkij: Ukrajna másfél hónapon belül helyreállíthatja az orosz olaj tranzitját 

Ukrajna másfél hónapon belül helyreállíthatja az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé az orosz támadásban megrongálódott Barátság vezetéken keresztül – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök António Costának, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levelében, amelyet az Európai Unió Tanácsa tett közzé honlapján kedden.

Az államfő kiemelte, hogy az orosz támadások miatt a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás teljesen leállt, ami lehetetlenné tette a Barátság működését. A szivattyúállomás nélkül technikailag lehetetlen fenntartani a csőrendszerhez szükséges nyomást és biztosítani az olaj biztonságos tranzitját.

Az elnök hozzátette, hogy az olajszivattyúzási kapacitás mielőbbi helyreállítása érdekében Ukrajna alternatív műszaki megoldáson dolgozik.

Zelenszkij alaptalannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint Ukrajna szándékosan akadályozná az olajszállítást a Barátság vezetéken.

„A megkerülő megoldás kialakításához szükséges javítási munkálatok a befejezéshez közelítenek. Arra számítunk, hogy körülbelül másfél hónapon belül a Brodi szivattyúállomás technikai lehetőségei helyreállnak. Ez biztosítja a szállítás teljes helyreállítását, feltéve, hogy Oroszország részéről további támadások nem történnek” – írta levelében az elnök.

„A működési zavarok a közelmúltbeli orosz terrorista támadások következményei a vezeték és a környező infrastruktúra ellen” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Costa és von der Leyen egy nappal korábban kelt levelében technikai és pénzügyi segítséget ajánlott Ukrajnának az olajszállítások Magyarországra és Szlovákiába történő helyreállításához.

„Hálás vagyok, és elfogadom az önök ajánlatát a szükséges műszaki támogatásról és finanszírozásról, hogy a javítási munkálatokat a lehető leggyorsabban be tudjuk fejezni, és megvizsgálhassuk a jövőbeni megoldásokat” – válaszolta Zelenszkij.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter február 12-én jelentette be, hogy orosz támadás következtében január 27-én leállt az orosz olaj tranzitja Magyarország és Szlovákia felé.

Forrás: mti.hu