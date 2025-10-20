A kiengesztelődésért és a békéért zarándokoltak hétvégén a kárpátaljai görögkatolikusok

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet gyalogos zarándoklatot szervezett október 18-án Bilke és Alsósárad között a kiengesztelődés és a béke jegyében.

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papságának és híveinek, továbbá anyaországi vendégek részvételével megtartott szombati program a bilkei Kisboldogasszony görögkatolikus templomban vette kezdetét szent liturgiával, melyen Luscsák Nílus munkácsi segédpüspök mondott szentbeszédet.

Boldog Orosz Péter Pál görögkatolikus vértanú áldozópap életén keresztül tanította a jelenlévőket. A szovjethatalom által kivégzett Orosz Péter Pál a bilkei templomban szolgált 1946–1949 között. Miután 1949-ben a Szovjetunióban betiltották a görögkatolikus vallást, társaival titokban, gyalog közlekedve látogatta az Ilosva környéki híveket, hogy elvégezze a szent liturgiát és a szentséget kiszolgáltassa számukra. 1953. augusztus 27-én gyilkolták meg. Boldoggá avatását idén szeptember 27-én jelentették be Bilkén. Ereklyéje megtekinthető a templomban.

A szent liturgiát követően a több mint 100 zarándok is útra kelt, hogy Orosz Péter Pálhoz hasonlóan, gyalog tegye meg az alsósáradi-dzsubliki templomhoz vezető 12 kilométeres utat.

A négyórás zarándoklat idejét a hívek imádkozással, Mária-énekekkel és elmélkedéssel tették tartalmassá.

A menet lelki vezetője Böjte Csaba csíksomlyói ferences rendi szerzetes volt, aki Jézus életéből hozott példákkal támasztotta alá a zarándoklat fontosságát. Emellett kiemelte, hogy az idei évet Ferenc pápa a remény éveként hirdette meg, hogy valamennyien a remény zarándokaiként járjuk az utunkat.

A kegyhelyre érkezőket a helyi parókus, Tódor atya fogadta, aki ismertette Dzsublik történetét. Elmondta, hogy 2002-ben a Dzsublik-forrásnál két alsósáradi kislánynak megjelent a Szűzanya. Amikor híre ment az eseménynek, egyre többen keresték fel a forrást, hogy imádkozzanak és Szűz Mária közbenjárását kérjék a Jóistennél.

Idővel egy férfi és egy női kolostor, kápolnák, zarándokház és keresztút épült a forrás köré. Jelenleg pedig folynak a Szent Család tiszteletére épülő templom munkálatai.

Az elmúlt két évtizedben a világ minden tájáról érkeztek zarándokok a kegyhelyre, melyhez már számos csoda – ima meghallgatások, lelki és testi gyógyulások, gyermekáldás – fűződik.

A zarándokok apostoli áldásban és teljes búcsúban részesültek a dzsubliki templomban, majd szeretetlakomával kedveskedtek nekik a helyiek.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma