A lelassulás csendes ereje

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Zsolt.23:2

Egy fárasztó délutánon egyszer csak rádöbbentem, hogy a rohanás lassan a mindennapjaim meghatározó ritmusává, szinte a lelkem dallamává vált. Határidők és feladatok sodrásában éltem, folyton igyekeztem helytállni, mindent kézben tartani, és közben észrevétlenül a szüntelen elfoglaltság rabjává váltam.

Éreztem, hogy az Úr arra hív, lassítsak le. Én azonban olyan régóta próbáltam lépést tartani a mindennapok rohanásával, hogy szinte elfelejtettem, hogyan bízzam rá magam az Ő békés, nyugodt tempójára.

Kedves barátnőm, te is éltél már úgy, hogy alig maradt időd fellélegezni? Annyira hozzászoktál a rohanáshoz, hogy közben elfelejtetted, milyen erő rejlik a lelassulásban?

Mindig közel állt hozzám az a békés kép, amelyet Dávid király tár elénk a 23. zsoltárban, amikor lelkünk Pásztoráról vall:

„Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.” (Zsoltárok 23:2)

Mielőtt Izráel királyává lett volna, Dávid pásztorként gondoskodott a nyájáról, és gyengéden vezette juhait. Jól ismerte a pásztor gondoskodó szeretetét, és megértette, milyen gyengéden vezeti az Úr az övéit.

Nőként gyakran azzal telnek a napjaink, hogy igyekszünk minden apró részletet kézben tartani. Gondoskodunk másokról, szervezzük a teendőket, megoldásokat keresünk, miközben egyre inkább magával sodor bennünket a rohanás. Mire észbe kapunk, már el is borítanak a feladatok és az elvárások.

Miközben igyekszünk minél többet elvégezni, könnyen a kimerültség sebes sodrású folyójára kerülhetünk ahelyett, hogy megpihennénk a nyugalom csendes vizei mellett, ahová az Úr vezet bennünket.

A Jó Pásztor arra hív, hogy kövessük Őt, élvezzük közelségének békéjét, és tanuljuk meg tiszteletben tartani azokat a határokat, amelyeket szeretettel jelöl ki számunkra.

Az idő is ilyen határ. Isten minden napunkat huszonnégy órával ajándékozta meg. Nem azt szeretné, hogy a szüntelen tevékenység zajába fojtsuk a napjainkat, míg végül teljesen kimerülünk. Arra vágyik, hogy lelkünk megújuljon, miközben megtanulunk Benne megpihenni és bizalommal Rá hagyatkozni.

Néha úgy érezhetjük, hogy ha lassítunk, lemaradunk valamiről. Pedig nem kell siettetnünk azt, amit Isten a maga idejében szeretne kibontakoztatni az életünkben. Bátorodj fel, kedves barátnőm! Ha elfogadjuk az Ő ritmusát, nem maradunk le arról, amit számunkra készített.

Isten a történetünk szerzője, és életünk minden időszakát a kezében tartja. Amikor megpihenünk a jelenlétében, megtanuljuk meghallani halk, szelíd hangját a mindennapok zajában. Imádságban pedig felismerhetjük, mire hív bennünket ebben az életszakaszban, és mit engedhetünk el békességgel.

Így a lelkünk végre fellélegezhet. Nem kell mindenre igent mondanunk, mindenhol ott lennünk, és minden feladatot egyszerre elvégeznünk. Elég, ha figyelünk a hangjára, és lépésről lépésre követjük Őt.

Ebben rejlik a lelassulás csendes ereje.

Mostanában egyre inkább tanulom, hogy nem a folytonos igyekezet és a teljesítmény formál azzá a nővé, akinek Isten megalkotott, hanem az, ha hűségesen követem Őt, és bízom a vezetésében.

Kedves barátnőm, ez rád is igaz! Nem kell folyton bizonyítanod, hogy értékes vagy, és nem kell minden percet hasznossá tenned. Isten nem arra hív, hogy a végkimerülésig hajszold magad, hanem arra, hogy vele járj, és megtaláld a békességet az Ő közelségében.

Vigyük hát terveinket imádságban Isten elé, és engedjük, hogy segítsen különbséget tenni a valóban fontos és a csupán sürgető dolgok között. Bízzuk rá az időnket, a lehetőségeinket és a korlátainkat is.

Lelkünk békességét nem a még több elvégzett feladatban vagy a még nagyobb erőfeszítésben találjuk meg, hanem a csendes vizek mellett, a Jó Pásztor közelében, ahol újra megtanulhatunk bízni Benne.

Imádság

Drága Uram!

Szeretnék hűségesen sáfárkodni az élettel, amelyet Tőled kaptam. Mégis olyan könnyen magával ragad a rohanás és a sok teendő, hogy közben alig hallom meg halk, szelíd hangodat.

Kérlek, taníts meg lelassulni, felismerni, mi az, amit valóban rám bíztál, és elengedni mindazt, amit nem nekem kell hordoznom. Segíts bízni a Te időzítésedben, követni a vezetésedet, és megpihenni a jelenlétedben.

Köszönöm, hogy Te vagy a Jó Pásztorom, aki ismeri az utamat, gondot visel rám, és hűségesen vezet.

Jézus nevében kérem.

Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Nyitókép forrása: pexels.com

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