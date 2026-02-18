Először indul el a Bárka tábor Kárpátalján

2026 nyarán új fejezet kezdődik a kárpátaljai gyermektáboroztatásban: első alkalommal szervez egyhetes Bárka tábort Kárpátalján a Magyarországi Református Egyház. A június 13–21. között megvalósuló turnusnak a Nagyberegi Református Líceum ad otthont.

A Bárka a Magyarországi Református Egyház legnagyobb esélyteremtő programja, amely 2018-as indulása óta több mint 7500 gyermek számára biztosított élményekben gazdag, fejlesztő nyári tábort.

A program célja, hogy különböző társadalmi háttérből érkező – köztük hátrányos helyzetű – fiatalok számára teremtsen biztonságos, szeretetteljes közeget, ahol a játék, a kaland és az élménypedagógia eszközeivel fejlődhetnek.

A kárpátaljai turnus különösen fontos mérföldkő: a szervezők célja, hogy a helyi közösségek megerősödjenek, a fiatalok pedig megtapasztalják az összetartozás, a hit és az egymásra figyelés erejét. A táborban a délelőtti élménypedagógiai foglalkozásokat „kapitányok” vezetik, a délutáni és esti programokról animátorok gondoskodnak, a gyermekek mindennapjait pedig tapasztalt segítők kísérik.

A szervezők 16. életévüket betöltött, gyermekfoglalkozásban jártas önkéntesek és munkatársak jelentkezését várják többféle szerepkörbe.

A kiválasztottak számára szállást és étkezést biztosítanak, valamint szakmai felkészítő tréningen vehetnek részt. A kárpátaljai turnus esetében a ki- és hazautazás költségét is fedezik.

A jelentkezési határidő: 2026. február 22. (vasárnap) 23:59.

Részletek és jelentkezés: https://new.barkatabor.hu/

További információ: https://barkatabor.hu

A szervezők hangsúlyozzák: a Bárka nem csupán tábor, hanem közösség és küldetés is – lehetőség arra, hogy a résztvevők fényt vigyenek oda, ahol most nagy szükség van rá.

Kárpátalja.ma