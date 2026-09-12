Béke abban, hogy nem neked kell irányítanod

„azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” Jakab 4,14–15 – RÚF 2014

Nemrég lehetőségem volt meglátogatni egy hajó parancsnoki központját. A túra végén a kapitány megkérdezte, szeretnék-e leülni a helyére.

Ahogy ott ültem, lenyűgözött, mennyi tudás és tapasztalat szükséges ahhoz, hogy valaki biztonságosan vezessen egy hajót. A barátaim még képeket is készítettek rólam, mintha én irányítanám.

Pedig csak egy illúzió volt.

Nem volt meg bennem sem a tudás, sem a tapasztalat, hogy valóban vezessem a hajót. Ha a kapitány rám bízta volna, komoly kockázatot vállalt volna.

És rájöttem, milyen hasonlóan működünk az életben is.

Gyakran próbálunk mindent kézben tartani: a körülményeket, az embereket, a jövőt. Pedig Isten soha nem azt kérte tőlünk, hogy mindent mi irányítsunk. Sőt, sokszor éppen az irányítás elengedése hozza el azt a békességet, amire annyira vágyunk.

Ez persze nem könnyű. Azért akarunk kontrollálni, mert biztonságban szeretnénk lenni. Előre gondolkodunk, minden lehetséges problémát megpróbálunk kivédeni, és közben elfelejtjük, hogy a holnapot úgysem tudjuk teljesen irányítani.

Amit megtehetünk, az az, hogy ma bölcs döntéseket hozunk, és rábízzuk Istenre azt, amit nem tudunk megváltoztatni.

Amikor érzem, hogy újra görcsösen próbálok mindent kézben tartani, megállok, és ezt mondom:

„Istenem, átadom Neked ezt a helyzetet. Nem akarok pánikba esni és mindent egyedül megoldani. Segíts, hogy bízzak Benned, és észrevegyem, hogyan gondoskodsz rólam.”

Ez számomra azt jelenti: Isten vezet, én pedig követem.

Még mindig tanulom ezt. Nem megy tökéletesen, de minden alkalom, amikor a kontroll helyett a bizalmat választom, egy lépéssel közelebb visz a békességhez.

Mennyei Atyám, segíts elengednem azt, amit nem nekem kell irányítanom. Taníts bízni Benned akkor is, amikor nem látom, mi fog történni. Add, hogy a félelmeim helyét békesség és bizalom vegye át. Tudom, hogy ezt Nélküled nem tudom megtenni. Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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