Megkezdődött a vadállatok veszettség elleni immunizálása Kárpátalján

Szeptember 11-én megkezdődött Kárpátalján a vadon élő állatok veszettség elleni őszi, szájon át történő immunizálása. A kampány során 178,5 ezer adag vakcinát helyeznek ki.

A Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint az intézkedést az állami járványvédelmi terv alapján végzik. A program célja a veszettség terjedésének megelőzése a vadon élő ragadozók, elsősorban a rókák, farkasok és nyestkutyák körében. Kiemelt figyelmet fordítanak a rókák vakcinázására, mivel ezek az állatok a veszettség vírusának természetes hordozói és terjesztői.

A vakcinát tartalmazó csalétkeket erdős és mezei területeken helyezik ki. A kis brikettek olyan szagot árasztanak, amely vonzza a vadon élő ragadozókat, belsejükben pedig egy vakcinát tartalmazó kapszula található.

A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy ne érjenek kézzel a csalétkekhez, ne rongálják meg és ne helyezzék át azokat, valamint ne engedjék, hogy gyermekek játsszanak velük. A háziállatokat is távol kell tartani a vakcinától.

Ha valaki véletlenül hozzáér a kapszulához, alaposan mosson kezet szappannal, és forduljon egészségügyi intézményhez. A lakosságot arra is kérik, hogy jelezzék az illetékes állategészségügyi hatóságoknak, ha gyanúsan viselkedő, agresszív, sérült vagy elhullott vadállatot találnak.

A szolgálat emlékeztetett arra is, hogy a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása továbbra is kötelező, és az egyik legmegbízhatóbb módja a háziállatok védelmének. Az állami állategészségügyi intézményekben az oltást ingyenesen végzik.

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