Betonoszlopnak csapódott egy motoros Váriban

Súlyos közlekedési balesethez riasztották éjszaka a Beregszászi Sürgősségi Orvosi Segélyállomás mentőegységét.

Az előzetes információk szerint egy férfi motorkerékpárjával közlekedett Váriban, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és egy betonoszlopnak ütközött. A baleset következtében több sérülést szenvedett.

A mentők nyílt koponya-agysérülést, agyrázkódásra utaló jeleket, a lágyéki terület zúzódását, valamint a medencecsontok zárt törését állapították meg.

A sérültet a további sérülések elkerülése érdekében traumás rögzítőpajzs segítségével mozgatták és szállították. A mentőegység elvégezte a szükséges sürgősségi beavatkozásokat, majd a férfit a Beregszászi Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozták, hogy súlyos sérülések esetén minden perc számít, ugyanakkor a sérült megfelelő és biztonságos mozgatása is kulcsfontosságú a további sérülések megelőzése érdekében.

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