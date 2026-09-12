Україна й Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство

Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких — Декларація про сторічне партнерство.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію церемонії підписання.

Декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою підписали з української сторони Президент Володимир Зеленський, з канадської — Прем’єр-міністр Марк Карні. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між країнами (Drone Deal). Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та оборонної промисловості.

Окрім цього, міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Годжсон підписали заяву щодо енергетичного співробітництва між країнами. Сторони визначили напрямки зміцнення двосторонньої співпраці з метою підтримки енергетичної безпеки України.

ukrinform.ua

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