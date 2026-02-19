Beregszászba látogatott Varszonofij püspök a húsvéti előkészületek jegyében

A kárpátaljai templomokban tett húsvéti előkészületi látogatásainak keretében Beregszászba érkezett Varszonofij, az Ungvári és Kárpátaljai Ukrán Ortodox Egyház (PCU) püspöke.

A főpásztor elsőként Beregszászt kereste fel, azt a várost, ahol püspöki szolgálata megkezdődött. A látogatás különös jelentőséggel bír számára, hiszen szolgálatának kezdeti időszaka is a városhoz kötődik.

A püspök városunkban tett látogatása során felkereste a Beregszászi Városi Tanácsot is, ahol köszönetet mondott a vallási közösségekkel való együttműködésért, valamint a konstruktív párbeszédért. A felek hangsúlyozták a kölcsönös tisztelet és az együttműködés fontosságát a közösség javát szolgáló kezdeményezésekben – hangsúlyozta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője a bejegyzésében.

Varszonofij püspök húsvéti előkészületi látogatásai a lelki megerősödést és az egyházi közösségek összetartozását hivatottak erősíteni Kárpátalja-szerte.

