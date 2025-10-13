Bibliakiállítással egybekötött bibliaolvasást tartottak Beregszászban

A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ közös szervezésében bibliakiállítással egybekötött bibliaolvasást tartottak október 11-én Beregszászban, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban.

A 80 fő részvételével megrendezett eseménynek „A Remény Bibliája – a Biblia reménye” címet adták, kapcsolódva ezzel a Ferenc pápa által meghirdetett „Remény zarándokai” szentévhez, mely arra szólítja fel a híveket, hogy a remény zarándokaiként járják az útjukat.

A szentévhez csatlakozva rendezte meg a két szervezet a szombati programot, melynek az együtt gondolkodás, a közös bibliaolvasás és a magyar nyelvű bibliafordítások és bibliakiadások megismerése volt a célja.

A szentév logójában négy különböző színű, stilizált emberi alak látható, akik a világ négy sarkából érkező emberiséget szimbolizálják, akik a kereszt felé zarándokolnak, közösen keresve a hit, a szeretet, a béke és a remény útját.

A szervezők is választottak egy jelképet, mégpedig a horgonyt, mely a reményt szimbolizálja, s melyet egy kis karkötő formájában valamennyi jelenlévő megkapott.

A rendezvény kezdetén az egybegyűltek elimádkozták a Miatyánkot, majd Marosi István, az Ortutay-központ vezetője és Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte a jelenlévőket.

A továbbiakban a Sárosorosziban élő és tevékenykedő Gáti Gyöngyi adott elő a hit épülésére szolgáló dalokat.

A program dr. Radvánszky Ferenc mezőkaszonyi református lelkipásztor előadásával folytatódott, mely a problémamegoldás világi és bibliai mintáit mutatta be. Olyan bibliai személyeket hozott fel a probléma kezelésének más-más példájaként, mint Anna, Sámuel próféta édesanyja, Dávid király, Jób, Keresztelő Szent János és Pál apostol.

Az előadást követően egy rövid agapé következett, majd Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke nyitotta meg a bibliakiállítást.

Beszédében kitért arra, hogy a most bemutatott bibliák nem csupán kiállítási tárgyak, hanem olyan szent könyvek, amelyek évszázadok óta közvetítik a hitet, a tanítást a családok, a hívek számára.

A továbbiakban Marosi Anita, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője ismertette a bibliakiállítás felépítését.

Elmondta, hogy a tárlatot különböző korú és fordítású magyar nyelvű bibliákból rendezték be, melyek túlnyomó többsége a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár állományában található meg, de ezen kívül a kiállítás idejére a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára is kölcsönzött néhány értékes bibliát, továbbá magánszemélyek is felajánlottak egy-egy kiadványt.

A kiállításon eredeti XIX. és XX. századi Bibliák láthatóak, valamint az 1400-as és 1500-as évekből származó bibliák és bibliatöredékek hasonmás kiadásai tekinthetők meg. Ezek közé tartozik a Huszita Biblia négy evangéliuma, Komjáti Benedek fordítása Szent Pál leveleiből és Melius Juhász Péter ószövetségi fordítása. Teljes egészében fennmaradt és hasonmás példányban megtekinthető a kiállításon az 1590-ben kiadott Vizsolyi Biblia, a református Károli Gáspár és társai fordítása. Az első magyar katolikus bibliafordítást Káldi György végezte, tőle is található kiadvány a kiállításon.

A tárlat a kezdetektől napjainkig mutatja be az egyes korok bibliafordításait és bibliakiadásait.

A szervezők emellett egy külön asztalon bibliai különlegességeket helyeztek el: látható pár centis mini Biblia, vakírással készült Biblia, képes Biblia, és különböző nyelvek bibliáiba is bele lehet olvasni. A tárlat október 31-ig tekinthető meg az Ortutay-központban.

A szombati program ezzel még nem ért véget, a továbbiakban következett a közös bibliaolvasás, melyen számos egyházközség, iskola és civil szervezet képviseltette magát, hogy felolvasson egy-egy reménnyel kapcsolatos részletet a Bibliából.

A rendezvény közös imádsággal és hálaadással ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma