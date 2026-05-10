Bízni Jézusban, amikor túlterheltnek érzem magam

Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot. (János 16:33)

Milyen gyakran mondod azt, hogy „teljesen kimerültem” vagy „már nem bírom”? Négygyermekes anyaként be kell vallanom: én túl sokszor használom ezeket a szavakat.

Pontosan egy évvel azelőtt, hogy édesanyám meghalt, írt nekem egy e-mailt. Nem tudott aludni, és azon a beszélgetésünkön gondolkodott, amikor elmondtam neki, mennyire túlterheltnek érzem magam.

Akkoriban a negyedik gyermekünket vártam. Már három kicsi volt otthon, a férjem egyszerre három munkahelyen dolgozott és közben a mesterképzését is végezte, én pedig csak próbáltam egyben tartani a mindennapokat. Mivel ő maga is négy gyermeket nevelt fel, pontosan értette, min megyek keresztül. Az e-mailben arról írt, hogyan változott meg egyszer a gondolkodása a túlterheltségről.

Azt írta:

„Egy nap rádöbbentem, hogy bűntudatom van amiatt, hogy folyton azt mondom: túlterhelt vagyok. Mert ha az Úr velünk van, akkor minden helyzetben megadja azt, amire szükségünk van — nekünk pedig az a dolgunk, hogy bízzunk benne.”

Bárcsak tudta volna, mennyire szükségem lesz még ezekre a szavakra. Különösen az elmúlt évben, nélküle, óriási vigaszt jelentett újra és újra elolvasni ezt a hitből fakadó bátorítást.

És ott vannak Jézus szavai is. A János 16:33-ban ezt mondja:

„Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.”

Micsoda különbség van aközött, hogy valakit „túlterhelt”, vagy hogy „győztes”. Az túlterhelt szó azt jelenti: maga alá temet, eláraszt.

De még a legnehezebb napjaimon is — amikor egyszerre ezernyi dolog szakad rám — valóban legyőzött lennék? Nem. Mert amit Jézus értem tett a kereszten, az végleges győzelem volt. Nem vagyok legyőzve. Őbenne győztesként állhatok meg, békességgel és bizalommal a szívemben.

Egyre inkább megtanulom, hogy a szavainknak ereje van. Hatnak a gondolatainkra, az érzéseinkre és arra is, hogyan látjuk a helyzetünket. Talán a „túlterhelt” helyett használhatnánk más szavakat is. Mondhatjuk azt, hogy „elfoglalt” vagy „sok teher van rajtam”.

Vagy akár azt is, hogy „győztes vagyok”.

Ahelyett, hogy azt ismételgetnénk, hogy az élet maga alá temet, dönthetünk úgy is, hogy inkább a hála tölt el bennünket mindazért, amit Jézus tett értünk. Betölthet az öröm, hogy a nehézségek nem tartanak örökké, és hogy Jézus — a Királyok Királya — mellettünk áll, és gondot visel rólunk.

Ma tehát, barátaim, tegyük le bátran a terheinket a Győztes lábai elé.

Uram Jézus, köszönöm, hogy még a legnehezebb napokon sem érhet Téged meglepetés vagy nyomás. Te legyőzted a halált, a bűnt, a félelmet, a haragot, az irigységet, a bűntudatot és a szégyent. Bízhatok Benned, és Rád bízhatok mindent, ami most nehéznek tűnik az életemben. Kérlek, segíts, hogy valóban átadjam Neked a terheimet, és teljes szívvel bízzak Benned mindenben, amire ma szükségem van. Ámen.

Forrás: Csendes Percek Istennel – Virtuális Kávézó Nőknek

