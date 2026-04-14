115 éve született Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú

115 évvel ezelőtt, 1911. április 14-én született Boldog Romzsa Tódor kárpátaljai görögkatolikus püspök és vértanú, a kárpátaljai görögkatolikus élet egyik legkiemelkedőbb alakja.

Romzsa Tódor a Máramaros vármegyei Nagybocskón látta meg a napvilágot. A család a Nagy Háború idején, 1915-ben a Tisza jobb partjára költözött, így Trianon után Kárpátaljához kerültek.

Édesapja vasúti pályaőr, nagyapja és több felmenője görögkatolikus pap volt.

A Huszti Állami Reálgimnáziumot 1930-ban fejezte be, kitűnő bizonyítvánnyal, ezután Rómába ment teológiát hallgatni Gebé Péter munkácsi görögkatolikus püspök segítségével. 1934-ig a a római Collegium Germanicum et Hungaricum hallgatója, 1937-ig a Collegium Russicumé.

1936-ban szentelték fel pappá, a Russzikom Nagy Szent Antal templomban.

Hazatérve 1937 júniusától falvakban szolgált a Máramaros-vidéken. Kárpátalja visszacsatolása után, 1939-ben Ungváron a szeminárium lelki vezetője lett, valamint filozófiát tanított.

A II. világháború alatt XII. Piusz pápa 1943-ban pápai káplánná nevezte ki. Segédpüspöki kinevezését 1944. szeptember 24-én kapta meg.

A szovjetek bevonulásakor már Romzsa Tódor volt gyakorlatilag a kárpátaljai görögkatolikus egyház vezetője – alig 34 évesen.

Romzsa Tódor aktív közéleti szerepet is vállalt. Tiltakozott Kárpátalja szovjet fennhatósághoz csatolását, elutasította az ortodox egyházhoz való csatlakozást.

A püspök ellen 1947-ben merényletet szerveztek, amely kapcsán számos teória született.

Pavel Szudoplatov, az SZSZKSZ állambiztonsági hivatal 4. felderítési-diverziós vezetőség parancsnokának emlékirata szerint Hruscsov kérelmezte Sztálinnál az ungvári egyházi felsőbbség teljes körű és titkos likvidálását.

Puskás László visszaemlékezése szerint 1947. október 27-én a munkácsi járási Lókán, a templomszentelő után, Zsukót elhagyva az Ivány felé tartó úton hajtották végre az első, sikertelen merényletet a püspök és kísérete ellen. Felbérelt munkácsi rendőrök verték meg a püspököt és a vele lévőket. Súlyosan megsebesültek, a helyi ruszinok mentették meg őket, akik a munkácsi kórházba szállították a sebesülteket. Dr. Fedinec Sándor sebész-főorvos megmentette az életüket. Október 31-ről november 1-re virradóra „Odárka nővér”, a szovjet titkosszolgálat belsős embere méreginjekcióval végezte ki a lábadozó püspököt.

Romzsa Tódor boldoggá avatásáról 2001. április 24-én döntöttek a Vatikánban. II. János Pál pápa ukrajnai látogatása során, 2001. június 7-én avatta boldoggá a püspököt.

