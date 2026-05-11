Missziós csendesnap Csongoron

Missziós csendesnapra került sor Csongoron a Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió és a Csongori Református Egyházközség szervezésében május 11-én.

Az eseményre más települések református gyülekezeteiből is érkeztek résztvevők.

A csendesnapon három igehirdetés és két bizonyságtétel hangzott el.

Elsőként Taracközi Marianna, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésze hirdette az igét. Előadásának a központi kérdése az volt: kik voltunk azelőtt, hogy az Úr elhívott, és ki vagyunk most?

Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora igehirdetésében arról beszélt, hogy a szégyenre és bűnre az egyetlen válasz a helyettes áldozat.

Az utolsó igehirdetés id. Pocsai Sándor református lelkipásztortól hangzott el, aki az Úr bölcsességéről szólt.

A lelki alkalom zenei szolgálatát a tanítványképző diákjai biztosították.

Az esemény végén szeretetvendégség várta a résztvevőket.

