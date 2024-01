Döbbenetes adatok a keresztyénüldözés helyzetéről a digitális korban

Az Open Doors keresztyénségüldözéssel foglalkozó nemzetközi szervezet nyilvánosságra hozta jelentését a 2023. évi adatokról, jelenségekről. 413 oldalas jelentésük alapján első pillantásra megállapítható, hogy 50 országban folyamatosan folyik az üldözés hevességében, intenzitásában szembetűnő változás nélkül. Ezekben az országokban szélsőségesen erős és durva fizikai bántalmazásokat mutat az üldözés. 78 országban mintegy 365 millió keresztyént érint valamilyen formában a hitük miatti üldözés, kisebb-nagyobb diszkrimináció. 317 millió hittestvérünk valamelyik, hazájukban élő keresztyén felekezetben vagy „földalatti házi gyülekezetekben” szenvedik el az atrocitásokat. Az országok negatív világranglistája az előző, 2022. évihez képest nem változott.

Az első 10 ország a keresztyénüldözők világlistáján:

1 Észak-Korea

2 Szomália

3 Líbia

4 Eritrea

5 Jemen

6 Nigéria

7 Pakisztán

8 Szudán

9 Irán

10 Afganisztán

Nigériát és Észak-Koreát kivéve valamennyi iszlám többségű ország. Nigéria lakosságának hozzávetőlegesen a fele keresztyén, fele mohamedán. Észak-Korea pedig kommunista diktatúra.

A jelentés rámutat néhány sajátos jelenségre, például arra, hogy az afrikai Szahara alatti övezetben (Sub-Sahara) igencsak kiéleződött a keresztyénüldözés Ehhez az övezethez 26 ország tartozik, közülük 15-ben szélsőségesen erős az üldözés mértéke, és eszköztára igen változatos. Ez kettővel több országot jelent az előző évi 13-hoz mérten. Az üldözés formái között a legjellemzőbb a templomok, keresztyén iskolák megtámadása, felgyújtása, ugyanígy keresztyének házainak és üzleteinek a megtámadása. Különösen szembetűnő a negatív ugrás Etiópiában, ahol a korábbi években (2022) tapasztalt 22 atrocitás 2023-ban 284-re emelkedett. Burkina Fasoban és a Közép-afrikai Köztársaságban a keresztyének megtámadása, ütlegelése, őrizetbe vétele 1000 eset fölé emelkedett. A 26 Szahara alatti övezethez tartozó országban az elmúlt 12 hónapban 4 606 volt azoknak a száma, akiket keresztyén hitük miatt öltek meg. 2022 végéig 34,5 millió embert üldöztek el szülőföldjükről, akik menekültekké váltak. A 2023-ban bekövetkezett katonai puccsok révén Nigerben és Gabunban változott a helyzet. Nigerben a puccsban résztvevők egy keresztyént is behívtak az új kormányba. Nigéria északi tartományaiban változatlanul durva a helyzet, ahová különféle paramilitáns fegyveresek törnek be. Múlt évben 315 keresztyént, 31 muzulmánt öltek meg. 18 751 keresztyént, köztük 6 603 gyermeket üldöztek el otthonukból, akik menekülttáborokban élnek jelenleg.

Új jelenség, hogy Kína és Oroszország befolyása a szub-szaharai övezetben egyre erősebb, ami ilyen mértékben korábban nem mutatkozott meg. Tanzániában a Kínai Kommunista Párt megnyitotta első külföldi akadémiáját, ahol a vezető politikai elitet pekingi modell szerint képezik ki. A korábbi Wagner csoport befolyásán keresztül Oroszország is egyre erőteljesebb jelenlétet valósít meg, főként Burkina Fasoban, Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Mozambikban és Madagaszkáron.

India radikalizálódik, egyre több erőszakos jelenségnek a helyszíne. A 2022-ben hitük miatt meggyilkoltak száma 17 volt, ez 2023-ban 160-ra ugrott. 2022-ben a keresztyén templomok, iskolák elleni támadások száma 47 volt, ez 2023 végére 2 228-ra emelkedett. Keresztyének otthonát 2022-ben 91 esetben dúlták és gyújtották fel, 2023 végére ez a szám 5 900-ra emelkedett. Keresztyén üzletek, intézmények elleni támadások száma 2022-ben 2 volt, ez ’23 végére 1 572. Az otthonukból, régiójukból elüldözött keresztyének száma 2022-ben 380-ra tehető, ez 2023 második felére 62 ezerre ugrott. Az országot uraló Bharatiya Janata Párt (BJP) erősen propagálja a hindu nacionalizmust (csak az indiai, aki hindu), ők a keresztyéneket idegen testként kezelik Indiában. Uttar Pradesh Szövetségi Államban 9 lelkészt tartóztattak le misszióitérítés miatt, ők hindukat térítettek át keresztyén hitre.

Vannak kormányzatok, amelyek nyíltan keresztyénellenesek. India, Kína mellett Nigéria, Nicaragua, Etiópia, Ruanda, Szudán, Niger, Angola. Ezekben az országokban 14 129 templomot, iskolát ért támadás. Kínában erős nyomás nehezedik az ún. házi gyülekezetekre, a földalatti keresztyén csoportosulásokra, amelyek nem tagolódnak be a hazafias, regisztrált keresztyén egyházak sorába. Csak Nigériában 750 esetre derült fény, amikor istentiszteleten résztvevőket ért halálos támadás.

Az Open Doors jelentésére a továbbiakban még visszatérünk. Különösképpen a keresztyénüldözés mozgatórugóinak a vizsgálatára, ami ugyancsak összetett képet mutat.

Más kutatóintézetek összesítései, kutatási eredményei is erőteljesen alátámasztják az Open Doors 2023. évről szóló jelentését. Leginkább megdöbbentő az az adat, amit egymástól függetlenül a Lifeway.research és a Gordon Cornwell Teológiai Szeminárium Globális Keresztyénség Kutatási Intézete tett közzé. Ezeket ekkléziogén vagy egyházellenes bűncselekményeknek neveztem el. Brutális a számuk. Az 1900-ban feltárt 300 ezer esethez képest a lelkészek, egyházi személyek, egyházi épületek, templomok, iskolák, kórházak, intézmények ellen elkövetett kisebb-nagyobb bűncselekmények száma 200-szorosnál is több. 2023-ra ez a szám 83 millióra emelkedett. Döbbenetes, miközben az emberiség átment a modernizációs „fejlődésen”, mára már a digitalizációs korba ért. Mégis! Ez a keresztyénség jelenleg mért 2,6 milliárdnyi lélekszámát tekintve azt jelenti, hogy a keresztyénség elleni bűncselekmények (a templom és temetőrongálásoktól, a templomi művészi és kegyszertárgyak rongálásán, lopásán át, a személyek elleni erőszak esetén túl, egészen a gyilkosságokig) minimálisan legalább egymilliárd keresztyént érinthet közvetve.

Angliai keresztyénségkutatók a 2000-es évek elején tanulmánykötetüknek ezt a címet adták: God is back – Isten visszatért. Az Open Doors, s az említett kutatóintézetek jelentéseit vizsgálva, alig tévedünk, ha ennek parafrázisaként így fogalmazunk: Devil is back – worldwide. Azaz: a gonosz is visszatért világméretekben. Ennek a világjelenségnek a vizsgálata olyan alapvető kérdésekhez vezet vissza, amelyek már teológiai, szociáletikai természetűek. Amiről reformátor atyáink úgy fogalmaztak: a poszt-lapszárius, azaz a bűneset utáni emberiség a status corruptionis, a korrupt létezés helyzetébe csúszott le. A bűneset előtt az emberpár képes volt nem vétkezni, amire az elszaporodó emberiség már nem volt képes. Ez a kétféle nem, tagadás világtörténelmet írt, ír. Igencsak ideje lenne átgondolni, mit lehet ebben a helyzetben tenni. Isten Jézus Krisztusban megtette a magáét egyszer s mindenkorra. Megtörte a korrupt emberi állapotot, feltartóztatta keresztjével, elindította az emberségben az emelkedés keskeny ösvényén embervilágát. És mi? Az egyházunk, gyülekezetünk? Mit teszünk az állandó fenyegetésnek, a bűnszenny áradásának a feltartóztatásáért? Vagy marad a cinikus, mélységesen alávaló „utánam a vízözön, csak nekem legyen még jó” létezésszennyezés? Ez a 21. századi világ igazi létezéskérdése, a túlélés tétje. Kijelölt helyünkön vagyunk-e, s megtesszük-e a magunk keresztyén részét a katasztrófa megelőzéséért?

Forrás: Dr. Békefy Lajos Ph.D.