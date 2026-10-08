„Te jó ég, hisz én festek!” – élményfestészet Sárosorosziban

A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség családi napjának részeként 2026. október 3-án második alkalommal rendeztek élményfestést a római katolikus plébánián. A program ezúttal is a közös alkotás örömét, a kikapcsolódást és a lelki feltöltődést kapcsolta össze.

A résztvevőket a „Te jó ég, én festek!” csapata vezette be a festés világába. Az idei alkalommal egy japánkertben álló juharfa került a vásznakra. A választott motívum mélyebb üzenetet is hordozott. A fa erős törzse és mélyre nyúló gyökerei a hitet jelképezték: azt a biztos alapot, amelyhez az ember a nehézségek idején is visszatérhet.

A festés közben lehetőség nyílt a lelki elmélyülésre is. A résztvevők közösen gondolkodhattak el azon, hogy az életünkben is vannak viharos időszakok, szárazságok és nehézségek. Ahogyan a fa mélyre nyúló gyökereiből merít erőt, úgy az ember is erőt és reményt meríthet az Istenbe vetett hitéből.

Az elmélyülésnek kézzelfogható emléke is maradt. Minden résztvevő egy igés képeslapot kapott, amelynek hátoldalára egy japán vörös juhar magját helyezték. A magot mindenki hazavihette azzal a gondolattal, hogy elülteti és gondozza, így az idő múlásával a program emléke is tovább élhet. A kis mag egyúttal a délelőtt lelki üzenetét is jelképezte: a hitnek, a reménynek és az Istenbe vetett bizalomnak is lehetnek mélyre nyúló gyökerei.

A közös alkotás során a résztvevők megtapasztalhatták, hogy egy kis bátorsággal és megfelelő útmutatással mindenki képes maradandót alkotni. A vásznak fokozatosan megteltek színekkel és formákkal, végül pedig mindenki a saját kezűleg elkészített, juharfát ábrázoló festményével térhetett haza.

Az élményfestés ismét megmutatta, hogy egy közösségi program nemcsak kikapcsolódásra ad lehetőséget, hanem a találkozás, a beszélgetés és a lelki feltöltődés színtere is lehet. A résztvevők tartalmas őszi délelőttöt tölthettek együtt, miközben olyan élményekkel és emlékekkel gazdagodtak, amelyek üzenete a program után is tovább élhet.

A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek az élményfestésen, valamint a „Te jó ég, én festek!” csapatának, amely ismét különleges és tartalmas programmal gazdagította a közösséget.

A rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg, amelyért az egyházközség hálás köszönetét fejezi ki.

Hiába Krisztina

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