Evangelizációs hét a Beregszászi Református Gyülekezetben

A Beregszászi Református Egyházközség adventi evangelizációs hétre hívogatja a híveket. Az alkalmak december 15-21. között zajlanak, minden nap 16.30 órai kezdettel a református templomban.

Az esemény során minden nap más-más szemszögből, különböző lelkészek tolmácsolásában kerül sor az advent üzenetének megközelítésére és értelmezésére.

Az első alkalmat december 15-én tartották, amelyen Homoki Tibor lelkész hirdette az igét. Témája az Advent a hétköznapokban volt.

A hét további időpontjai a következők:

December 16. – Advent a nyomorúságban – Taracköziné Nemes Mónika hirdeti az igét;

December 17. – Advent a magányban – Hájas Gáspár Orsolya hirdeti az igét;

December 18. – Advent idegenben – ifj. Pocsai Sándor hirdeti az igét;

December 19. – Advent a háborúban – Szimkovics Tibor hirdeti az igét;

December 20. – Advent a veszteségben – Máté Richárd hirdeti az igét;

December 21. – Adventtől a megérkezésig – a vigasztalástól a víg asztalig – Szenn Vanda hirdeti az igét.

Az egyházközség szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a meghirdetett evangelizációs alkalmakra.

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

