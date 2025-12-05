Görögkatolikus adventi lelkigyakorlatot tartottak Bilkén
A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet november 28–30. között tartotta meg Bilkén hagyományos
adventi lelkigyakorlatát.
A bilkei Boldog Orosz Péter Pál Lelkigyakorlatos Házban megszervezett eseményen 35 fiatal vett
részt a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerületből.
A görögkatolikus hagyomány szerint a karácsonyt megelőző böjt és felkészülés november 15-én
kezdődött meg és hat héten át tart.
Az idei lelkigyakorlat szellemi vezetője Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek
plébánosa volt.
A péntek délután megérkező résztvevők az első estét a közös imádságnak és az ismerkedésnek
szentelték.
Másnap Molnár Tamás atya tartott számukra adventi elmélkedést. A tanító szavak mellett játékos
feladatokkal és beszélgetésekkel igyekezett hozzájárulni a fiatalok karácsonyi felkészüléséhez.
A közös imádság – szent liturgia – ezen a napon sem maradt el. Emellett a jelenlévők felkeresték a
bilkei görögkatolikus templomot, amelyben egykor Boldog Orosz Péter Pál vértanú pap is szolgált,
s akinek ereklyéit a templom falai között őrzik. Itt nemcsak együtt imádkoztak a fiatalok, hanem a
remény zarándokaiként – az idei szentév jegyében – egy-egy szál gyertyát is meggyújtottak.
A szombati estét játékokkal s beszélgetéssel töltötték ki.
Vasárnap a lelkigyakorlat résztvevői szent liturgiát végeztek, majd ebéd után hazaindultak.
A háromnapos programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kárpát-medencei Magyarság
Evangelizációjáért Alapítvány támogatta.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma