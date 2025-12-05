Görögkatolikus adventi lelkigyakorlatot tartottak Bilkén

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet november 28–30. között tartotta meg Bilkén hagyományos

adventi lelkigyakorlatát.

A bilkei Boldog Orosz Péter Pál Lelkigyakorlatos Házban megszervezett eseményen 35 fiatal vett

részt a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerületből.



A görögkatolikus hagyomány szerint a karácsonyt megelőző böjt és felkészülés november 15-én

kezdődött meg és hat héten át tart.

Az idei lelkigyakorlat szellemi vezetője Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek

plébánosa volt.

A péntek délután megérkező résztvevők az első estét a közös imádságnak és az ismerkedésnek

szentelték.



Másnap Molnár Tamás atya tartott számukra adventi elmélkedést. A tanító szavak mellett játékos

feladatokkal és beszélgetésekkel igyekezett hozzájárulni a fiatalok karácsonyi felkészüléséhez.

A közös imádság – szent liturgia – ezen a napon sem maradt el. Emellett a jelenlévők felkeresték a

bilkei görögkatolikus templomot, amelyben egykor Boldog Orosz Péter Pál vértanú pap is szolgált,

s akinek ereklyéit a templom falai között őrzik. Itt nemcsak együtt imádkoztak a fiatalok, hanem a

remény zarándokaiként – az idei szentév jegyében – egy-egy szál gyertyát is meggyújtottak.

A szombati estét játékokkal s beszélgetéssel töltötték ki.



Vasárnap a lelkigyakorlat résztvevői szent liturgiát végeztek, majd ebéd után hazaindultak.

A háromnapos programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kárpát-medencei Magyarság

Evangelizációjáért Alapítvány támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma