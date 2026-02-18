Hamvazószerdával kezdetét veszi a húsvétot megelőző böjt

Hamvazószerda idén február 18-ra esik, mellyel kezdetét veszi a böjti időszak, ami húsvét napján, Krisztus feltámadásával ér véget.

A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy felkészülhessenek Krisztus feltámadásának megünneplésére.

Hamvazószerda ünnepe abból az ősi hagyományból ered, amikor a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre.

Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás, az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon, (vagy/és a nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz ember, hogy porból vétettél, és porrá leszel!

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A Bibliában a számoknak jelentősége van, így a böjti napok számához, a negyvenes számhoz is több esemény kötődik: Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.

Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel, így a 18 és 60 év közötti hívek csak háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól. E két napon, és a nagyböjti időszak többi péntekén, a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A nagyböjti időszak liturgikus színe a lila. A templomok oltárai lila színbe öltöznek, eltűnik a virágdísz, és hetente, minden pénteken a keresztúti ájtatosságot végzik el a lelkiatyák és a hívek, amikor elmélkedésekkel és imákkal kísérik Krisztust a szenvedés útján.

Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése.

A böjti időszakban a keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvétvasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbeeső hat vasárnapot nem tekintik böjti napnak.

Forrás: Felvidék.ma