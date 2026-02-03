Ismeritek őt?

Jézus megjelent. Jézus tanít. Másként tanít, másként beszél, mint a többi rabbi. Jézus azt mondja, hogy ő a mennyből szállt le. Jézus azt mondja, hogy ő az élet kenyere. Hogyan mondhatja ezt, talán Ő a megígért próféta, Ő a Krisztus?

Jézus csodát tesz, borrá változtatja a vizet, meggyógyít egy gyermeket, egy bénát a Bethesdánál. Jézust hallgatják az emberek, és ő enni ad nekik, többezer embernek. Jézus jár a tengeren. Erővel tanít és cselekszik. Ő az. Ő a Messiás.

De akkor miért nem cselekszik hatalommal? Miért nem akar király lenni? Miért nem taszítja le a rómaiakat? Annyi minden van, amit el kellene intézni, amin változtatni kellene. Kenyeret adni minden éhezőnek, megszüntetni az elnyomást, a szegénységet, uralomra törni. Jézus alázatról beszél és szolgálatról, áldozatról és szenvedésről.

Jézus ma azt mondja, hogy ti őt nem ismeritek, az Atyát, aki őt elküldte. Mondja ezt azoknak, akik hallgatták őt, akik a zsidó néphez tartoztak, akik generációk óta az Isten népe. Mondja ezt ma a tanítványainak, a követőinek, neked és nekem. Mi nem ismerjük az Atyát? Valóban annyi mindent teszünk le Isten elé, amit még el kellene rendezni, amin még változtatni kellene, ahol meg kellene mutatnia a hatalmát, s annyira kicsit figyelünk arra, amit Ő tenni akar, amit Ő mondani akar. Bár jobban megismernénk az Atyát ma is, és jobban figyelnénk az Ő akaratára a miénk helyett, hiszen amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál – így szól az Úr.

Szemere Judit

Forrás: teso.blog