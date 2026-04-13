Amikor túlárad az irgalom

Az isteni tulajdonságok listáján az irgalom az, amelyik mindig, minden időben dobogós helyet foglal el. Az irgalom, mely leginkább a szív erénye. Az egyházi év során több ünnepet is szentelünk Jézus Szívének, az Ő irgalmának: Jézus Szíve ünnepe, az első pénteki Jézus Szíve engesztelő napok, Szent Fausztina nővér, az Isteni Irgalmasság apostolának emléknapja, az Irgalmasság vasárnapja, melyet általában Húsvét utáni vasárnapon, most idén április 12-én ünnepeltünk. Emellett minden évben a június hónapot, ráadásul a 2026-os évet is Jézus Szíve tiszteletének szenteljük.

Az irgalmasság, mint erény több szentírási történetben, példabeszédben is nagy hangsúlyt kap. Ismerjük mind az irgalmas szamaritánus mind a tékozló fiú történetét. De az irgalomról szól a 100. elveszett juh megkeresése is. S talán valójában az egész Szentírás az irgalom örömhíre. Elmondja, hogyan könyörül az Isten az elesett emberen, hogyan megy utána, hogyan váltja meg és öleli magához.

Miért fontos ennyire az ember számára az Isten Szent Szívének irgalma?

Talán azért, mert mi magunk is az erények között az irgalmat értékeljük a leginkább, azt szeretjük átélni a legjobban, ha valaki irgalmas felénk. Hiszen az irgalom a megkönnyebbülés, a bűnök elengedésének érzését eredményezi. Az irgalom által az ember új esélyt kap. Mindenki számára kell egy hely, ahol megpihenhet a bűnök terhei alól. Ez a hely: Jézus Szent és Irgalmas Szíve.

Az ész gondolkodik, emlékszik, nem felejt… A szív szeret…. Mégpedig szabadon szeret. Emiatt a szeretet nagyon sokszor szenvedéssel jár. Megadja az embernek a szabad akaratot, és az ember szabaddá válik arra is, hogy fájdalmat okozzon az Istennek.

Ha ez tudatosul bennünk, ha ezt elhisszük, akkor vágyunk arra, hogy legalább valamennyire viszonozzuk Istennek az ő felénk áradó szeretetét, és engeszteljünk azokért, akik ezt nem teszik meg.

A Beregszászi Római Katolikus Templom hívei ezen a napon a vasárnapi szentmisén kívül délután 15:00-kor is összegyűltek az Irgalom órájára, mely során még mélyebb tisztelettel fordultak Jézus Szentséges Szíve felé. Közösen elimádkozták az Irgalmasság rózsafüzérét, valamint énekekkel és imákkal fordultak az Oltáriszentségben jelen lévő Jézushoz.

Az imák között volt hálaadás, dicsőítés, engesztelés és természeseten kérés is. Az Irgalmas Jézus és egyben a Feltámadt Jézus legnagyobb ajándéka a béke.

„Békesség nektek” köszöntéssel szólt a félelemben lévő apostolokhoz. Mi is elsősorban a vágyva vágyott békét kértünk országunk, világunk és szívünk számára.

Az imaalkalmon Molnár János beregszászi esperes-plébánossal együtt fiatalok, idősek középkorúak is részt vettek, hiszen Jézus irgalma minden korosztály számára fontos és mindig aktuális. A csendes percekben mindenki megfogalmazhatta kéréseit, melyeket Jézus Szent Szívére helyezett, bízva abban, hogy kérésük már akkor meghallgatásra talált, amikor még meg sem fogalmazták.

Fehér Rita

