Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Konferenciája

Erkölcsileg védhető volt-e Bonhoeffer részéről Hitler megölésének terve? Mennyiben beszélhetünk református templomi képhasználatról? A lelkipásztorok hogyan vonhatnak be másokat is a szolgálatba, mielőtt kiégnének? Mit kezdhetünk a negatív istenképek hosszú távú hatásaival? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről is szó volt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diákpresbitériuma által szeptember 22–24. között megrendezett konferencián. Az eseményen három evangélikus és kilenc református teológushallgató adott elő.

A hagyományteremtő céllal megrendezett tudományos fórumon a házigazdák vendégszeretete és segítőkészsége jóvoltából már az első perctől fogva jól érezhettük magunkat. A péntek este „gyakorlati teológiával”, azaz sütögetéssel, hangulatos zenével és beszélgetésekkel telt.

„A bölcsesség a halló szívvel kezdődik” – fogalmazott másnap reggel nyitóáhítatában Kiss Jenő, a kolozsvári teológia dékánja. A három egymást követő szekcióban egyházaink ön- és múltértelmezése, valamint a lelkipásztori hivatás szempontjából elengedhetetlen kérdések is felmerültek a tartalmas és gondolatébresztő előadások nyomán. A legtöbb kérdést felvető előadás Veres Ábel teológushallgatóé volt, aki Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkészt, a második világháború alatti német ellenállás mártírját védte meg a hallgatóság tüzes kérdéseitől. Az utolsó szekció Halász Emília sárospataki teológa előadásával zárult, aki a derék asszony dicsérete kapcsán arra következtetett: a Példabeszédek könyvének 31. fejezete úgy mutatja őt be harci metaforákkal és kifejezésekkel, mint a mindennapok Istenre figyelő harcosát. Szombaton a konferencia fakultatív városnézéssel folytatódott, a résztvevők ellátogathattak a nemrég nyílt református kávézóba is. A vasárnap istentisztelettel, kiértékeléssel és búcsúval ért véget. A szervezők abban bíznak, hogy az eszmecsere, a most elkezdődött tudományos párbeszéd hosszú távon mind a lelkipásztorokat, mind a gyülekezeteket gazdagítani fogja.

Fotó: Szilágyi Ákos

Páll László

Forrás: reformatus.hu