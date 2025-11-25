Kárpátaljai édesanyák búcsúja Máriapócson

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet november 22-én negyedik alkalommal szervezte meg az édesanyák máriapócsi búcsúját.

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület 400 zarándoka – édesanyák, nagymamák, keresztanyák – töltött el egy napot imádkozással és elmélkedéssel a máriapócsi kegytemplomban.

A hívek először Parakliszon vettek részt, majd Orosz István Mokiosz nyírteleki görögkatolikus áldozópap tanítását hallgatták meg, aki a Szűzanya és a szentek édesanyáinak példáját állította a zarándokok elé. Arra hívta fel a figyelmüket, hogy az anyaság egy hivatás, melyet betöltve vezetjük a családunkat a szentségek felé.

A továbbiakban rózsafüzér-imádsággal és Mária-énekekkel folytatódott a program, majd Demkó Ferenc magyar helynök vezetésével szent liturgiát végeztek. Szentbeszédet Szkoropádszky Péter palágykomoróci áldozópap mondott.

Az esperesi kerület jelen lévő papsága az egész nap folyamán gyónási lehetőséget biztosított a hívek számára.

Az édesanyák együtt fogyasztották el az ebédjüket, majd hazaindultak Kárpátaljára.

A közös együttlét mellett a szombati alkalom nemes célt is szolgált, a résztevevők gyűjtést szerveztek egy kárpátaljai kislány, Szolomia gyógyulásáért. A kislány veleszületett kétoldali atipikus dongalábbal jött a világra, és sürgős műtétre van szüksége ahhoz, hogy valaha önállóan járhasson.

A zarándokok adományának köszönhetően 430000 forint gyűlt össze a támogatására.

Az édesanyák búcsúját a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma