Kárpátalján járt Böjte Csaba ferences szerzetes

Kárpátalján töltötte az október 16-a és 21-e közötti időszakot Böjte Csaba csíksomlyói ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.

Az erdélyi barát a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) és annak vezetője, Lődár Jenő atya meghívására érkezett Kárpátaljára. Kíséretében tartózkodott az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Barta József István, és iskolalelkésze, Kovács Lajos, továbbá Barta József Istvánné, a sajószentpéteri Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde mesterpedagógusa, Makkai László a Hungary Helps Program képviseletében és Murányi Sándor Olivér székelyudvarhelyi író.

A vendégek első útja Beregszászra vezetett, ahol Csaba testvér a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pszichológiai Szakszolgálatának szervezésében tartott előadást 2025 – A remény éve címmel (bővebben olvasható itt)

Másnap délelőtt a Pulzus Rádióba látogatott el, hogy az éteren keresztül is bátorítsa a kárpátaljaiakat. Délután pedig a ferences rend egykori városait, Husztot és Nagyszőlőst kereste fel Csaba testvér.

Az estét Batáron töltötte. Először együtt imádkozott a helyi görögkatolikus templomban a hívekkel, majd elmélkedést tartott számukra. Ezt követően a batári Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Iskola munkatársaival beszélgetett.

Az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola évek óta jó kapcsolatot ápol a batári intézménnyel. A batári pedagógusok több alkalommal is élvezhették már az edelényiek vendégszeretetét és támogatását. Ezúttal sem érkeztek üres kézzel az anyaországiak. Barta József István adta át a batári óvoda, iskola és egyházközség számára az edelényiek gyűjtését, 410 000 forintot.

Szombaton a GISZ által szervezett, s a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papságának és híveinek részvételével megtartott gyalogos zarándoklaton vett részt Csaba testvér Bilke és Alsósárad között.

A kiengesztelődés és béke jegyében megtett 12 kilométeres út alatt több elmélkedést is tartott a szerzetes. Végül a dzsubliki kegyhelyen is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, ismételten a reményt helyezve tanítása középpontjába.

A vasárnapi napot több kárpátaljai egyházközség felkeresésére szánta. Tiszaújlak, Csepe, Nevetlen és Batár görögkatolikus és római katolikus híveivel találkozott. Batáron mutatták be Murányi Sándor Olivér székelyudvarhelyi író A szél hangjai című könyvét, melynek előszavát Böjte Csaba írta.

Kárpátaljai tartózkodása utolsó két napján Csaba testvér a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papságának tartott lelkigyakorlatot Nagyszőlősön.

Kárpátaljai tartózkodása alatt nemcsak a remény fontosságát tanította azoknak, akikkel találkozott, hanem a békéért, a magyar és ukrán testvérekért való imádságot is hangsúlyozta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma